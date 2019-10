Stand: 11.10.2019 11:55 Uhr

SVG Lüneburg: Geheimfavorit statt Underdog

Mit einem Heimspiel gegen Bühl startet die SVG Lüneburg am Sonnabend (19 Uhr) in ihre mittlerweile sechste Saison in der Volleyball-Bundesliga. Diese könnte unter dem Motto "Neuaufbau" stehen: Zum einen schreitet der Hallenbau in Lüneburg voran, zum anderen stehen sechs neue Spieler im Kader von Trainer Stefan Hübner. Der Coach ist sich selbst nicht ganz sicher, welche Rolle seine Mannschaft einnehmen wird. "Was sind wir jetzt? Nicht mehr der Underdog, nicht mehr der Neuling. Trotzdem sind wir nicht eine der erfahrensten Mannschaften, weil wir viele neue, junge Spieler haben", sagte Hübner dem NDR Hörfunk.

Nationalspieler Brehme ein Hoffnungsträger

Ein Hoffnungsträger ist Nationalspieler Anton Brehme, der von Meister Berlin kam. Dem 20-Jährigen lagen Angebote von großen internationalen Clubs vor, doch er entschied sich für Lüneburg. Die "familiäre Stimmung und der Trainer" hätten den Ausschlag gegeben, so der Mittelblocker, der vom Ex-Weltklasse-Mittelblocker Hübner lernen will.

"Wir sind in der Liga angekommen"

SVG Lüneburg: Vom Underdog zum Geheimfavoriten? NDR 2 - 10.10.2019 17:42 Uhr Autor/in: Ina Kast Die Volleyballer der SVG Lüneburg starten in ihre mittlerweile sechste Bundesliga-Saison. Die Hälfte des Zwölf-Mann-Kaders ist neu. Was ist nach dem Umbruch drin?







Er soll dabei helfen, dass die SVG ähnlich erfolgreich abschneidet wie in der vergangenen Saison, als das Team ins Pokalendspiel einzog und in der Bundesliga nach Platz vier in der Vorrunde das Halbfinale erreichte. Manche sehen in Lüneburg sogar einen Geheimfavoriten auf den Titel.

Soweit möchte der SVG-Vorsitzende Andreas Bahlburg aber nicht denken: "Die Qualität in der Liga ist in den letzten drei Jahren erheblich gestiegen. Das noch einmal zu toppen, wird mehr als schwierig." Die Entwicklung des Vereins sei aber durchweg positiv. "Wir sind in der Liga angekommen und haben bei der Konkurrenz einen hohen Stellenwert. Die handeln und schon viel höher als wir uns selbst", so Bahlburg.

