Stand: 06.02.2019 22:48 Uhr

SSC verpasst erneute Sensation denkbar knapp von Christian Kahlstorff, NDR.de

Die Volleyballerinnen des SSC aus Schwerin haben am Mittwoch in der Champions League eine erneute Sensation knapp verpasst. Das Team von Trainer Felix Koslowski unterlag beim italienischen Meister Conegliano nach einer starken Leistung in fünf Sätzen. Am Ende stand es 3:2 (23:25, 24:26, 25:19, 25:19, 15:7) für den Titelanwärter aus Italien. Mit vier Punkten hat Schwerin keine realistischen Chancen mehr auf ein Weiterkommen im europäischen Wettbewerb. Dabei hatte es zwei Sätze lang anders ausgesehen.

Zwei Sätze spielt Schwerin wie befreit

Die ersten beiden Sätze wirkten wie ein Spiegelbild des glanzvollen Heimsieges des SSC gegen den italienischen Meister Mitte Dezember. Aufgrund der Erkrankung von Libera Anna Pogany spielte allerdings Elisa Lohmann von Anfang an. Das Eigengewächs der Schweriner konnte einen deutlich stärkeren Eindruck hinterlassen als beim mühsamen 3:1-Heimsieg gegen Erfurt zuletzt. Schwerin spielte völlig unbeschwert auf gegen einen haushohen Favoriten, der in eigener Halle ausgerechnet in den entscheidenden Phasen Nerven zeigte. So gingen die Sätze knapp aber verdient an Schwerin.

US-Amerikanerin Lowe dreht das Spiel

Im dritten Satz reagierte der italienische Meister. Mit der US-Spielerin Karsta Lowe kam neuer Schwung in das tief besetzte Heimteam. Die 1,94 Meter große Angreiferin stellte die Schwerinerinnen immer wieder vor unlösbare Probleme, sowohl im Angriff als auch mit starken Blöcken. Der Satz ging mit 25:19 an Conegliano. Im vierten Satz wurde es dann hitzig: Zahlreiche Situationen konnten erst durch den Videobeweis entschieden werden. Nach klarem Rückstand konnte sich Schwerin noch einmal auf 18:21 herankämpfen. Am Ende setzten sich die Italienerinnen dennoch durch. Der Tiebreak musste entscheiden. In dem mussten sich die Schwerinerinnen schließlich der Weltklasse von Conegliano geschlagen geben.

SSC trotzdem zufrieden mit Champions-League-Saison

In der Champions League Hauptrunde bleiben Schwerin noch zwei Heimspiele (gegen Lodz und Scandicci). Selbst bei zwei klaren Siegen dürfte Schwerin trotz des beeindruckenden Auftritts (mit dann zehn Punkten) keine echte Chance haben, als Gruppenzweiter weiterzukommen. Dennoch kann Schwerin schon jetzt zufrieden sein mit der Teilnahme an der Champions League. SSC-Präsident Johannes Wienecke hatte bereits vor dem Spiel sein Team gelobt. "Trotz der Niederlagen bringen uns die Spiele viel Freude und Erkenntnisse, wir zeigen, dass wir in der europäischen Spitze mitspielen können", so Wienecke. Eine Aussage, die am Mittwoch noch einmal deutlich unterstrichen wurde. Das nächste Heimspiel in der Bundesliga wird der SSC am 13. Februar bestreiten. Dann empfängt der amtierende Deutsche Meister Dresden zum Traditionsduell in der heimischen Arena.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.02.2019 | 08:00 Uhr