SSC-Volleyballerinnen erreichen Play-off-Halbfinale Stand: 21.03.2021 19:43 Uhr Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben sich im Play-off-Viertelfinale gegen den VfB Suhl durchgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski gewann das dritte und entscheidende Spiel am Sonntag mit 3:0.

Der Pokalsieger hatte das Entscheidungsspiel in eigener Halle dank des 3:1-Heimsieges am Sonnabend erzwungen, nachdem die erste Partie am vergangenen Mittwoch in Suhl mit 2:3 verloren gegangen war. Die Satzergebnisse 25:16, 25:13 und 25:14 zeugen von der großen Dominanz beim SSC-Sieg im dritten Duell mit Suhl. Gegner in der Runde der besten vier Teams ist der MTV Stuttgart. Im zweiten Halbfinale stehen sich der SC Potsdam und der Dresdner SC gegenüber. Die Termine für die Vorschlussrunden-Spiele stehen noch nicht fest.

Schwerin in allen Belangen überlegen

Im ersten Durchgang hatte sich Schwerin schnell einen klaren Vorsprung erspielt und damit den Grundstein für den Satzgewinn gelegt. In den folgenden Sätzen konnten die Thüringerinnen zwar anfangs Paroli bieten, doch der SSC zeigte sich schließlich in allen Belangen überlegen und ließ nach einer 8:0-Serie im dritten Durchgang zum zwischenzeitlichen 14:5 keinen Zweifel am Einzug in das Halbfinale aufkommen.

