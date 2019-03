Stand: 11.03.2019 17:50 Uhr

SSC-Trainer Koslowski: "Druck liegt bei Stuttgart"

von Tobias Blanck, NDR 1 Radio MV

Die Duelle zwischen den besten deutschen Frauen-Volleyball-Teams aus Stuttgart und Schwerin bieten meist hochklassigen Sport und interessante Randgeschichten. Am Donnerstag um 18:30 Uhr wird vermutlich eine weitere hinzukommen, wenn der Tabellenführer den deutschen Meister empfängt. Die Stuttgarterinnen sind in dieser Spielzeit in der Liga ungeschlagen und konnten sich im Hinspiel in Schwerin mit 3:1 durchsetzen. Das Team vom MTV will erstmals die Meisterschale nach Baden-Württemberg holen und hat sich den wohl stärksten Spielerinnenkader in der Klubhistorie zusammengestellt. Die Probleme der Stuttgarterinnen: Nur 48 Stunden vor dem Match gegen Schwerin steht noch das Viertelfinal-Hinspiel gegen Igor Gorgonzola Novara in der Champions League an und für den großen Coup im Kampf um die Meisterschaft reichte es bisher noch nie für das Team um Managerin Kim Renkema. Diesen Makel will der Tabellenführer endlich ablegen.

Koslowski freut sich über Heimrecht bis zum Halbfinale

Trotz der Erfolgsserie der Stuttgarterinnen in der Liga sieht SSC-Trainer Felix Koslowski dem Duell gelassen entgegen: "Wenn man die Ausgangsposition betrachtet, dann hat Stuttgart mehr Druck als wir!" Den Optimismus zieht der 34-Jährige vor allem aus dem vor rund zwei Wochen gewonnenen Pokalfinale gegen Stuttgart und der Situation, dass der SSC in der Tabelle mit einem klaren 3:0 oder 3:1-Sieg noch an den Gastgeberinnen vorbeiziehen kann. Ein nur knapper 3:2-Erfolg Stuttgarts vor einer Woche in Dresden ließ den Vorsprung vor Schwerin auf zwei Punkte schmelzen. "Wir sind erst einmal froh, dass wir mindestens als Zweiter in die Play-Offs gehen. Damit haben wir ja bis einschließlich Halbfinale schon einmal den Vorteil, dass ein entscheidendes Spiel innerhalb einer Serie bei uns zu Hause in Schwerin ausgetragen werden könnte. Dass wir jetzt sogar noch an Stuttgart vorbeiziehen können, damit hätte ich vor einigen Wochen nicht gerechnet", so Koslowski.

Drewniok: Ausgeglichener Kader als große Stärke

Möglich macht diese Ausgangslage eine Erfolgsserie von neun Siegen hintereinander in der Liga. Zudem gaben Erfolge in der Champions League-Vorrunde gegen Lodz und Scandicci, sowie der Pokalsieg das nötige Selbstvertrauen. "Wir haben einen sehr ausgeglichenen Kader und das ist momentan unsere große Stärke. Es ist kein Leistungsabfall zu erkennen, wenn mal eine Spielerin ausfällt oder nicht ihren besten Tag hat", so Shooting-Star Kimberly Drewniok. Die 21-Jährige wird am Donnerstag in der Scharrena erneut eine besondere Rolle einnehmen. Bereits im Pokalfinale sorgte die Diagonalangreiferin für die Big-Points und gewann das direkte Duell gegen Stuttgarts Krystal Rivers deutlich. 17 Punkte erzielte die Schwerinerin und hatte großen Anteil am Gewinn des DVV-Pokals. "Es ist schön wieder auf Stuttgart zu treffen. Das sind tolle Spiele, die mich immer wieder pushen", so Drewniok.

Vorschau auf ein mögliches Meisterschaftsfinale

Es ist ein Spitzenspiel, aber eine Entscheidung im Kampf um die deutsche Meisterschaft fällt an diesem Abend keineswegs. Es geht für beide Teams zunächst einmal um die Ausgangsposition und die Steigerung des Selbstbewusstseins. "Natürlich hat uns der Sieg gegen Stuttgart im Pokalfinale sehr gut getan, aber für mögliche Play-Off-Spiele gegen Stuttgart wäre es eben auch schön, wenn wir sie in ihrer Arena schlagen würden", zieht SSC-Trainer Felix Koslowski auch den psychologischen Aspekt eines Erfolges heran. Das Motto lautet: Weiter Stärke beweisen und Stuttgart den Glauben nehmen, dass der deutsche Meistertitel erstmals an den MTV Allianz Stuttgart gehen könnte. Fünfmal in Folge stand das Team aus dem Schwabenland zuletzt bereits im Endspiel. Nach drei Niederlagen gegen Dresden (2014, 2015, 2016) folgten erfolglose Anläufe gegen Schwerin (2017 und 2018). Noch sind drei Partien in der Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga zu absolvieren, doch längst bereiten die Trainer ihre Spielerinnen auf die anschließend folgende Phase der Play-Offs vor. Die Meisterschale wird nicht am Donnerstagabend vergeben, sondern erst Ende April oder Anfang Mai. Dass sich dort erneut Stuttgart und Schwerin in den Endspielen gegenüberstehen, gilt dabei als sehr wahrscheinlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 14.03.2019 | 17:40 Uhr