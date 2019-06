Stand: 13.06.2019 10:31 Uhr

SSC Schwerin nicht in der Champions League

Herbe Enttäuschung für die Volleyballerinnen des SSC Schwerin. Der Pokalsieger und Vizemeister wird in der kommenden Saison nicht in der Champions League antreten. Da der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) im Gegensatz zum vergangenen Jahr diesmal nur einen Startplatz für Meister MTV Stuttgart zugesprochen bekommen hat, müssen die Mecklenburgerinnen im klassentieferen CEV-Cup aufschlagen.

Koslowski: "Das tut extrem weh"

Videos 05:45 Nordmagazin SSC Schwerin ist Vizemeister Nordmagazin Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin sind deutscher Vizemeister. Im entscheidenden fünften Finalspiel unterlagen sie dem neuen Titelträger MTV Stuttgart mit 2:3. Video (05:45 min)

"Wir haben den Kader mit Blick auf die Königsklasse gebaut, weil wir gehofft hatten, noch reinrutschen zu können, hätten mit der Qualität und dem Niveau die realistische Chance gehabt, in einer guten Gruppe das Viertelfinale schaffen zu können. Da tut es jetzt extrem weh, keinen Startplatz zu bekommen", wird SSC-Trainer Felix Koslowski auf der Club-Homepage zitiert: "Es ist aber auch gerechtfertigt, dass wir als Liga von der CEV jetzt die Quittung dafür bekommen, die Champions League jahrelang vernachlässigt und die Plätze nicht genutzt zu haben."

Der deutsche Rekordmeister spielte im vergangenen Spieljahr erstmals nach fünfjähriger Pause wieder in der Königsklasse und sorgte mit couragierten Auftritten für Furore. Der SSC gewann seine drei Heimspiele gegen die italienischen Top-Teams Conegliano und Scandicci und gegen den polnischen Vizemeister Lodz und verpasste das Viertelfinale im letzten Spiel nur knapp. In den beiden Jahren zuvor war das Koslowski-Team im CEV-Cup jeweils bis ins Halbfinale gekommen. Gegen wen die Schwerinerinnen in der kommenden Saison im CEV-Cup antreten müssen, wird am 26. Juni ausgelost.

Weitere Informationen Volleyball: Schwerin verpasst Meistertitel Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin hat die Finalserie um die deutsche Volleyball-Meisterschaft verloren. Im entscheidenden fünften Spiel setzte es eine 2:3-Niederlage beim MTV Stuttgart. mehr SSC Mannschaft des Jahres In Rostock sind die Sportler des Jahres in MV ausgezeichnet worden: Ruderer Hannes Ocik, die SSC-Volleyballerinnen und eine junge Triathletin wurden geehrt. Erstmals wurden auch Parasportler ausgezeichnet. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 13.06.2019 | 19:30 Uhr