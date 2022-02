SSC Schwerin im Europapokal ausgeschieden Stand: 09.02.2022 21:01 Uhr Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin sind im europäischen CEV-Cup ausgeschieden. Beim Bundesliga-Spitzenreiter MTV Stuttgart gab es am Mittwochabend ein 1:3. Das Hinspiel hatte der SSC wegen Corona-Fällen kampflos verloren.

In Stuttgart war schnell klar, dass die Mammutaufgabe für das Team von Trainer Felix Koslowski nicht zu bewältigen war. Leisteten die Schwerinerinnen im ersten Durchgang (19:25) gegen den Favoriten noch viel Gegenwehr, so brachen sie im zweiten Durchgang ein. Nach dem zweiten Satzverlust (12:25) stand das Aus vorzeitig fest, denn der SSC hätte 3:0 oder 3:1 gewinnen müssen, um einen "Golden Set" zu erzwingen.

SSC erst seit Montag wieder komplett im Training

So hatte der weitere Spielverlauf sportlich keine Bedeutung mehr. Die Schwerinerinnen bewiesen aber Moral und gewannen den dritten Satz mit 25:21. Anschließend legte der MTV aber wieder einen Gang zu und holte sich den abschließenden vierten Satz mit 25:21.

Das Hinspiel vergangene Woche war wegen mehrerer Corona-Fälle im SSC-Team ausgefallen und mit 3:0 für Stuttgart gewertet worden. Nach ihrer zweiwöchigen Zwangspause waren die letzten SSC-Spielerinnen erst am Montag wieder ins Training eingestiegen.

Weitere Informationen Volleyball: Koslowski tritt als Bundestrainer zurück und bleibt in Schwerin Ende der Doppelfunktion: Felix Koslowski tritt als Bundestrainer zurück, verlängert jedoch seinen Vertrag beim SSC Schwerin. mehr

Nun drei Bundesligapartien binnen fünf Tagen

Viel Zeit zum Durchschnaufen haben die Schwerinerinnen nicht. Binnen fünf Tagen stehen drei Bundesliga-Spiele an. Am Montag und am kommenden Mittwoch geht es gegen Neuwied und am 18. Februar heißt der Gegner erneut Stuttgart.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 09.02.2022 | 23:03 Uhr