Stand: 27.09.2020 16:38 Uhr

Volleyball: SSC Schwerin gewinnt den Supercup

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben den ersten Titel der neuen Saison unter Dach und Fach gebracht. Das Team von Trainer Felix Koslowski gewann am Sonntag beim Pokalsieger Dresdner SC mit 3:0 (25:23, 27:25, 25:21) und sicherte sich damit zum vierten Mal in Folge den Supercup. Vor allem im letzten Satz spielten Gréta Szakmáry und Co. mit druckvolleren Aufgaben und einer stärkeren Blockabwehr ihre Klasse aus und verwandelten den dritten von fünf Matchbällen zum Sieg. Bei der Partie waren 1.100 Zuschauer zugelassen - allerdings lediglich Fans aus Dresden. 685 waren in der Halle.

Erhoffte positive Standortbestimmung

Der deutsche Rekordmeister erwies sich zum Saisonauftakt in allen Elementen stabiler und leistete sich weniger Fehler als die Dresdnerinnen, die durch eine Quarantäne in der Vorbereitung gehandicapt in diese Partie gingen. Für die Schwerinerinnen war das erste Pflichtspiel die erhoffte positive Standortbestimmung nach einer von den Testspielen her gesehen eher durchwachsenen Vorbereitung. Der SSC strebt in dieser Saison noch mindestens die Titel in der Meisterschaft und im Pokal an. Beim Comeback in der Champions League sind die Norddeutschen eher Außenseiter.

VIDEO: SSC Schwerin: Neustart mit Rückkehrerin Imoudu

