SSC Schwerin: Play-off-Auftakt gegen Münster

von Tobias Blanck, NDR Nordmagazin

Sehnsüchtig haben die Volleyball-Fans und die Spielerinnen des Deutschen Meisters aus Schwerin auf diese Phase gewartet: Die Play-offs beginnen und damit der entscheidende Part der Saison. Mit 20 Siegen und zwei Niederlagen zeigten die Frauen des SSC Palmberg Schwerin bisher eine starke Leistung in der Bundesliga-Hauptrunde. Neben dem Gewinn des Supercups zum Saisonstart im Oktober feierte der SSC zudem den DVV-Pokalsieg im Februar.

Trainer Koslowski: "Überragende Saison"

Daher ist es für Trainer Felix Koslowski schon jetzt eine gelungene Spielzeit: "Wir spielen eine überragende Saison. Es ist vielleicht sogar die beste für den SSC in der gesamten Historie. Neben den beiden Titeln haben wir auch in der Champions League drei Heimspiele gewonnen. Dabei waren sogar zwei italienische Spitzenteams!" Der einzige kleine Makel in dieser erfolgreichen Saison ist lediglich das Ausscheiden des Meisters in der Champions-League-Vorrunde.

Gegen Münster Wiedersehen mit alten Bekannten

Der zwölfmalige Meister aus der Landeshauptstadt empfängt im ersten Duell der Viertelfinal-Serie am Sonntag um 18 Uhr den USC Münster. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit zwei bekannten Gesichtern. USC-Trainer Teun Buijs führte die Schwerinerinnen 2012 und 2013 zu zwei Meistertiteln und gewann zudem den deutschen Pokal. Mittelblockerin Marie Schölzel war sogar noch bis Januar Teil des SSC-Teams.

Eine langwierige Knöchelverletzung bremste die Nationalspielerin mehrere Monate aus, so dass Schwerin und Münster sich zu Jahresbeginn auf eine Ausleihe verständigten. Für die 21-Jährige ist es daher eine ganz besondere Begegnung. Auf der Vereinshomepage des USC Münster sagte Schölzel: "Ich hätte mir schon einen anderen Gegner für das Viertelfinale gewünscht. Mit Sicherheit ist es merkwürdig, jetzt gegen Schwerin zu spielen. Aber am Ende ist es für mich auch ein Volleyballspiel wie jedes andere, und ich werde mein Bestes geben."

Koslowski warnt vor kämperischem USC

Der USC Münster belegte in der Hauptrunde den siebten Tabellenplatz und geht als Außenseiter in die Viertelfinalserie. SSC-Trainer Koslowski warnt dennoch davor, den Gegner zu unterschätzen: "Sie haben uns schon in der Hauptrunde in beiden Begegnungen jeweils einen Satz abknöpfen können und haben gezeigt, was für ein starkes kämpferisches Team sie haben." Insbesondere die jungen Spielerinnen wie die 18-jährige Lina Alsmeier und Luisa Keller (17) haben eine rasante Entwicklung genommen und zählen zu den größten deutschen Volleyball-Talenten. "Dazu haben sie erfahrene Spielerinnen wie Mareike Hindriksen und Lisa Thomsen. Das ist schon eine tolle Mischung. Ich erwarte daher sicherlich keine leichte Begegnung", so Koslowski.

"Wollen unbedingt ins Finale"

Mit dem ersten Duell gegen Münster startet für den SSC die Viertelfinal-Serie, in der zwei Siege nötig sind, um das Halbfinale zu erreichen. Die zweite - und vielleicht schon entscheidende Begegnung - findet am Mittwoch (3. April) in Münster statt. Das Ziel dabei ist klar formuliert: "Wir wollen unbedingt ins Finale und den dritten Titel in Serie", sagt SSC-Kapitänin Jennifer Geerties. Die Außenangreiferin ist der große Stabilisator der Mannschaft und punktet in dieser Spielzeit auch deutlich häufiger im variablen Angriffsspiel des SSC. "Wir haben aber einfach einen ausgeglichenen Kader, und das ist unsere große Stärke. Wenn wir uns weiter verbessern und die gute Form beibehalten, kann es wirklich mit dem nächsten Titel klappen", so Geerties.

