SSC Schwerin: Mit viel Respekt ins Pokalfinale Stand: 25.02.2021 16:56 Uhr Der SSC Schwerin kann am Sonntag zum siebten Mal den deutschen Pokaltitel gewinnen. Die Volleyballerinnen aus Mecklenburg-Vorpommern sehen dem Finale gegen den SC Potsdam mit einer Mischung aus Vorfreude und Respekt vor dem Gegner entgegen.

"Es wird sehr, sehr spannend. In den vergangenen vier Liga-Duellen ging es immer über fünf Sätze", sagte Trainer Felix Koslowski am Donnerstag in Schwerin. Und ergänzte: "Der Sieg im letzten Duell gibt uns natürlich ein gutes Gefühl, trotzdem werden sich beide Mannschaften in Mannheim auf Augenhöhe begegnen." Erst am vorvergangenen Wochenende hatte der SSC die Potsdamerinnen nach einem 0:2-Satzrückstand mit 3:2 in eigener Halle geschlagen.

Der SSC, der im Halbfinale Titelverteidiger Dresdner SC aus dem Wettbewerb geworfen hatte, wird für einen Erfolg am Sonntag (14.15 Uhr) somit alles verfügbaren Kräfte mobilisieren müssen - zumal sich die Begegnung auch aus einem weiteren Grund als unangenehm erweisen könnte.

SC Potsdam mit taktischem Kniff?

Vor allem eine Personalie erschwere laut Koslowski die Vorbereitung auf die Partie gegen den Tabellenvierten der Bundesliga: So hatte Potsdam in den vergangenen Wochen mit Zuspielerin Jennifer Nogueras agiert, die aber im Finale nicht spielberechtigt ist. Daher wird in der Partie am Sonntag nach langer Spielpause entweder Lindsay Flory oder Ana Tiemi Takagui in der SCP-Startformation stehen.

"Zuspiel ist das, was von uns am meisten analysiert wird. Wir gehen davon aus, dass es auch eine bewusste Strategie ist, um die Taktik vor uns zu verstecken", vermutete Koslowski: "Es zeigt aber auch, dass Potsdam Alles-oder-Nichts probiert. Da gibt es für mich zwei Wege: Entweder es läuft überragend bei ihnen durch den neuen Impuls, oder es läuft gar nicht." Für Potsdam wäre ein Erfolg gleichbedeutend mit dem ersten Pokalsieg überhaupt.

Koslowski sah zuletzt "deutliche Reaktion"

In der Bundesliga hatte der SSC zuletzt sechs der zurückliegenden sieben Spiele für sich entschieden. Und nach der jüngsten Begegnung am vergangenen Sonnabend gegen die Rote Raben Vilsbiburgauch konnte Koslowski nach einem phasenweise hochdramatischen Duell um den dritten Tabellenplatz wieder große Zufriedenheit ausstrahlen. Im Anschluss an das 3:0 (26:24, 29:27, 25:12) hatte der Trainer von einer "deutlichen Reaktion" gesprochen. Vier Tage zuvor hatte der SSC überraschend mit 1:3 in Münster verloren.

Koslowski kann außerdem personell aus dem Vollen schöpfen können. Alle Spielerinnen sind an Deck - und motiviert. "Das Pokalfinale zu spielen, ist für mich ein Kindheitstraum. Als ich jung war, habe ich selbst aus Ungarn dieses Spiel verfolgt und es war immer mein Ziel, in der deutschen Liga zu spielen und am Pokalfinale teilzunehmen. Vor zwei Jahren war ich zwar dabei, stand aber nicht auf dem Feld – daher freue ich mich unglaublich auf Sonntag", wird Gréta Szakmáry auf der Homepage des SSC zitiert.

