SSC Schwerin: Klarer Sieg nach sechswöchiger Pause Stand: 09.01.2021 20:57 Uhr Die Volleyball-Frauen des SSC Schwerin haben am Sonnabend in der Bundesliga im ersten Spiel nach langer Team-Quarantäne souverän mit 3:0 (25:23, 25:19, 25:18) gegen NawaRo Straubing gewonnen.

Den Mecklenburgerinnen ist somit nach einer Auszeit von 42 Tagen der Neustart exzellent gelungen. Das Team von Trainer Felix Koslowski feierte in seinem neunten Punktspiel in dieser Saison seinen fünften Dreier - letztmalig hatten sie am 28. November gegen den VfB Suhl (3:1) ein Spiel bestritten. In der Tabelle rückte der SSC dank des Erfolges gegen Straubing mit jetzt 21 Punkten um einen Rang auf Platz vier vor.

Schwerin nur im ersten Satz mit Problemen

Im ersten Satz hatte der SSC bereits 17:20 zurückgelegen, konnte aber seinen zweiten Satzball verwandeln. Im zweiten Durchgang setzte sich die Auswahl von Koslowski von zwischenzeitlich 14:14 auf 19:14 ab und dominierte auch den dritten Satz deutlich. Schon den ersten von sechs Matchbällen nutzten die Gastgeberinnen zum Erfolg.

VIDEO: SSC Schwerin: Schock im Corona-Jahr - aber auch Zeit für Familie (3 Min)

