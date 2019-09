Stand: 08.09.2019 06:18 Uhr

Rund 4.000 Teilnehmer beim 30. Alsterlauf

Der internationale Alsterlauf in Hamburg feiert ein kleines Jubiläum: Bereits zum 30. Mal ertönt heute um 10 Uhr der Startschuss - den diesmal Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen auf der Mönckebergstraße abgibt. Die Favoriten über die Zehn Kilometer kommen wie schon in den vergangenen Jahren aus Kenia. Der frühere Afrika-Meister über 5.000 Meter Douglas Kipserem dürfte vor allem mit seinen Landsleuten Tom Mutie und Peter Kipkemi Limo um den Sieg streiten. Bei den Frauen hat Caroline Gitonga die größten Siegchancen. Die Kenianerin wurde im vergangenen Jahr Dritte. Insgesamt haben in diesem Jahr rund 4.000 Teilnehmer gemeldet.

Sind Sie beim Alsterlauf am Start? Dann sehen Sie sich vielleicht im Anschluss auf einem unserer Teilnehmer-Fotos.

