Rugby-EM in Hamburg: Männer träumen weiter, Frauen ausgeschieden Stand: 08.07.2023 17:02 Uhr Bei der 7er-Rugby-Europameisterschaft in Hamburg haben beide deutschen Teams die K.o.-Phase erreicht. Während dort für die Frauen gegen Frankreich Endstation war, treffen die Männer im Viertelfinale auf Großbritannien.

Die ambitionierten Männer, die laut Nationalspieler Ben Ellermann vom FC St. Pauli den Pokal holen wollen, standen nach ihrer Auftaktniederlage am Freitag gegen Spanien (26:28) bereits unter Druck, feierten dann aber am Sonnabend zwei Siege. Das deutsche "Wolfpack" schlug zunächst Irland klar mit 24:0. Anschließend gelang gegen Tschechien ein 34:0.

Der entscheidende Versuch gelang dabei erst Sekunden vor dem Ende. Dank der besten Punktedifferenz setzte sich der Gastgeber so vor den punktgleichen Spaniern und Iren an die Spitze. Gegner im Viertelfinale ist nun Großbritannien (19.02 Uhr).

Frauen gegen Frankreich erneut chancenlos

Die Frauen hatten die Vorrunde dank eines 19:0 gegen Rumänien als zweitbester Gruppendritter überstanden. Mit einer Punktedifferenz von -33 waren die Gastgeberinnen nach ihrem ersten Turniersieg zwar schlechter als Tschechien (-19), aber besser als Italien (-40). Im Viertelfinale wartete allerdings erneut Frankreich. Wie in der Vorrunde (0:48) gab es eine deutliche Niederlage, mit 0:52 sogar etwas höher.

"Frankreich ist ein Profiteam, Vierter bei Olympia, die haben das Championship in Portugal gewonnen. Wir sind kein Profiteam, das hat man, glaube ich, deutlich gesehen", hatte Mette Zimmat, gebürtige Hamburgerin und Kapitänin des Teams, dem NDR bereits nach der Niederlage in der Gruppenphase gesagt. "Wir müssen einfach öfter auf einem so hohen Niveau spielen, um dagegenhalten zu können. Die sind einfach zwei Schritte weiter als wir."

Hamburg ist zweite Station der Europameisterschaft

Die EM wird in zwei Abschnitten ausgetragen. Im Juni wurde bereits an der portugiesischen Algarve gespielt. Nun kommt es zum Finale an der Elbe - am Ende werden die Mannschaften Europameister, die bei beiden Veranstaltungen zusammen die meisten Punkte geholt haben. Und sowohl die deutschen Männer als auch die Frauen kamen in Portugal nicht über Rang sieben hinaus.

