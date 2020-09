Stand: 25.09.2020 14:00 Uhr

Rublew im Halbfinale von Hamburg

Der russische Tennisprofi Andrej Rublew hat beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum als erster Spieler das Halbfinale erreicht. Der an Position fünf gesetzte 22-Jährige schlug am Freitag in einem vor allem im zweiten Satz attraktiven Viertelfinale den Spanier Roberto Bautista Agut (in der Setzliste Nummer vier) mit 6:2, 7:5. In der Vorschlussrunde trifft Rublew am Sonnabend auf den Norweger Casper Ruud oder den Franzosen Ugo Humbert.

