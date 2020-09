Stand: 21.09.2020 13:56 Uhr

Rublev meistert Rothenbaum-Auftakthürde

Mitfavorit Andrej Rublev hat seine Auftakthürde beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum ohne große Probleme gemeistert. Der an Nummer fünf gesetzte Russe schlug am Montagabend den US-Amerikaner Tennys Sandgren mit 6:3, 6:3. Der Weltranglisten-Zwölfte war zuletzt bei den US Open ins Viertelfinale eingezogen und dort an seinem ebenfalls in Hamburg startenden Landsmann Daniil Medwedew gescheitert.

Simon scheitert in Runde eins

Gilles Simon - Rothenbaum-Sieger von 2011 - schied hingegen bereits in der ersten Runde aus. Der Franzose unterlag dem Tschechen Jiri Vesely mit 5:7, 2:6. Den Einzug ins Achtelfinale schafften zudem der US-Amerikaner Tommy Paul mit einem 6:4, 0:6, 6:4 gegen den Südafrikaner Kevin Anderson sowie der Uruguayer Pablo Cuevas mit einem 6:4, 6:2-Erfolg über Taylor Fritz aus den USA.

Bei der Traditionsveranstaltung schlagen auch vier deutsche Profis auf: Jan-Lennard Struff trifft in der ersten Runde auf Karen Chatschanow (Russland). Routinier Philipp Kohlschreiber spielt gegen den Italiener Fabio Fognini, Wildcard-Inhaber Yannick Hanfmann misst sich mit dem an Nummer drei gesetzten Franzosen Gael Monfils. Dominik Koepfer spielt gegen den Japaner Yoshihito Nishioka.

