Stand: 24.09.2020 12:17 Uhr

Rothenbaum: Viertelfinal-Aus für Krawietz/Mies

Der Hamburger Rothenbaum ist für die deutschen Tennisprofis in diesem Jahr kein gutes Pflaster. Nach dem Aus aller Lokalmatadoren im Einzel scheiterten am Donnerstag auch die French-Open-Sieger Kevin Krawietz/Andreas Mies in der Doppelkonkurrenz. Das deutsche Top-Duo unterlag beim ATP-Turnier in der Hansestadt im Viertelfinale den US-Open-Finalisten Wesley Koolhof/Nikola Mektic (Niederlande/Kroatien) 3:6, 5:7. Damit geht das mit rund 1,2 Millionen Euro dotierte Sandplatz-Event ohne deutsche Beteiligung weiter.

Achtelfinals mit Tsitsipas und Fognini stehen an

In der Einzelkonkurrenz stehen heute die Achtelfinals an. Unter anderem trifft Mitfavorit Stefanos Tsitsipas aus Griechenland auf den Qualifikanten Pablo Cuevas aus Uruguay. Am Abend spielen zudem Casper Ruud (Norwegen) und Fabio Fognini (Italien) um den Einzug ins Viertelfinale.

Koepfer scheitert an Bautista Agut

Am Mittwochabend war mit Dominik Koepfer der letzte Deutsche im Einzel ausgeschieden. Der 26-Jährige aus Furtwangen bot dem an Nummer vier gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut einen hartnäckigen Kampf, verlor letztlich aber mit 3:6, 6:3, 3:6. "Am Schluss hat mich ein bisschen die Kraft verlassen und es hat wohl auch die Erfahrung gefehlt", bilanzierte die deutsche Nummer drei.

