Rothenbaum: Verwirrung um positive Corona-Tests bei Paire

Der bereits bei den US Open in New York positiv auf das Coronavirus getestete Franzose Benoit Paire hat mit der Bekanntgabe weiterer positiver Tests beim Tennis-Turnier in Hamburg für Aufsehen gesorgt. Paire erklärte am Mittwoch, nachdem er seine Erstrunden-Partie gegen den Norweger Casper Ruud beim Stand von 4:6, 0:2 aufgegeben hatte, er sei in der Hansestadt zwei Mal positiv getestet worden, habe nach einem weiteren negativen Test am Dienstag aber am Turnier teilnehmen dürfen. In seinem Match habe er sich müde gefühlt und sei daher vorzeitig vom Platz gegangen. Offiziell wurde die Aufgabe mit Magenschmerzen begründet.

Turnierarzt Volker Carrero präzisierte anschließend das Prozedere um Paire. "Dieses Wechselspiel zwischen positiven und negativen Tests ist nicht ungewöhnlich. Die ersten beiden Tests waren positiv, aber die Testperson war nicht infektiös. Der dritte Test war dann negativ", erklärte der Arzt.

Paire: "Ich verstehe das alles nicht mehr"

Nach seiner Rückkehr aus den USA, wo er sich nach seinem Ausschluss von den US Open tagelang im Hotel in Quarantäne hatte begeben müssen, sei er sowohl in Frankreich als auch beim Masters-1000-Event in Rom negativ getestet worden. "Ich verstehe das alles nicht mehr", sagte die Nummer 25 der Weltrangliste: "Ich bin einfach nur müde."

Start bei den French Open offen

Ob er bei den am Sonntag beginnenden French Open in seiner Heimat antreten werde, ließ der 31-Jährige offen. Wenn nicht, werde er seine Saison sofort beenden. "So macht es keinen Spaß", sagte der Franzose. Das Leben bestehe nicht nur aus Netflix und Playstation, meinte er mit Blick auf seinen Zeitvertreib in der Quarantäne.

