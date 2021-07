Rothenbaum: Lucky Loser Baez erreicht Achtelfinale Stand: 12.07.2021 16:33 Uhr Sebastian Baez hat zum Auftakt des Tennisturniers am Hamburger Rothebaum für eine Überraschung gesorgt. Der als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutschte Argentinier schlug Corentin Mouet klar. Nicola Kuhn schied aus.

Nur rund eine Stunde benötigte Baez am Montagnachmittag, um seinen französischen Widersacher mit 6:1, 6:2 in die Knie zu zwingen. Der Argentinier war ins Hauptfeld gerutscht, weil der Slowene Aljaz Bedene seine Rotenbaum-Teilnahme kurzfristig abgesagt hatte. In der Qualifikation hatte der Weltranglisten-164. aus Buenos Aires zunächst Rudolf Molleker (Oranienburg) bezwungen und anschließend gegen Juan Pablo Varillas (Peru verloren). Im Duell mit dem im ATP-Klassement auf Rang 89 stehenden Moutet zeigte sich der 20-Jährige von dieser Pleite gut erholt.

Baez trifft nun auf den an Nummer drei gesetzten Georgier Nikoloz Basilashvili, der in der ersten Runde ein Freilos erhielt.

Deutsch-Spanier Kuhn bereits ausgeschieden

Restlos bedient war derweil Kuhn nach seinem Erstrunden-Match gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild. Nach tollem Beginn und dem Gewinn des ersten Satzes mit 6:1 verlor der Deutsch-Spanier die nächsten beiden Durchgänge 1:6, 2:6 und schied aus. Der 21-Jährige, aktuell Nummer 250 der ATP-Weltrangliste, hatte vom Deutschen Tennis Bund eine Wildcard für die Traditionsveranstaltung erhalten. Seitdem wird spekuliert, dass der in Spanien aufgewachsene Tennis-Profi vor einer Rückkehr in den DTB stehen könnte. 2015 hatte Kuhn, der in Österreich geboren und Spanien aufgewachsen ist, beschlossen, die spanische Staatsbürgerschaft zu beantragen und unter der Flagge des Landes anzutreten. Nun scheint der Rechtshänder, der mit den deutschen Junioren U14-Weltmeister wurde, einen erneuten Nationenwechsel anzustreben.

Auf diesbezügliche Nachfragen hatte der Sohn eines deutschen Vaters und einer russischen Mutter vor Turnierbeginn ausweichend geantwortet, weil er laut eigener Aussage offiziell dazu nichts sagen dürfe. "Aber natürlich ist mir klar, dass das offensichtlich ist", erklärte Kuhn mit Blick auf seine Rothenbaum-Wildcard. Der DTB vergibt diese sonst nur selten an Nachwuchsspieler anderer Verbände.

Weitere Informationen Wildcard: Kohlschreiber schlägt zum 17. Mal am Rothenbaum auf Neben dem 37-jährigen Augsburger erhielten auch Daniel Altmaier und Nicola Kuhn Wildcards für das Tennisturnier in Hamburg. mehr

Kohlschreiber trifft auf Munar

Von den fünf deutschen Rothenbaum-Startern greift am Montag nur Routinier Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ins Geschehen ein. Der 37-Jährige kämpft gegen den Spanier Jaume Munar um den Einzug ins Achtelfinale.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 10.07.2021 | 19:30 Uhr