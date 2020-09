Stand: 23.09.2020 21:00 Uhr

Rothenbaum: Auch Koepfer und Hanfmann ausgeschieden

Dominik Koepfer ist beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum als letzter deutscher Tennisprofi in der Einzelkonkurrenz ausgeschieden. Der 26-Jährige aus Furtwangen unterlag am Mittwoch dem an Nummer vier gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut trotz einer couragierten Leistung mit 3:6, 6:3, 3:6. "Es ist schwer gegen ihn, er macht kaum Fehler. Am Schluss hat mich ein bisschen die Kraft verlassen und es hat wohl auch die Erfahrung gefehlt", bilanzierte die deutsche Nummer drei.

Zuvor hatte bereits Yannick Hanfmann, der am Vortag einen überraschenden Erstrundensieg gegen den Franzosen Gael Monfils gefeiert hatte, bei der mit rund 1,2 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung sein Achtelfinal-Match gegen Cristian Garin aus Chile mit 2:6, 6:7 (3:7) verloren. Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber waren am Dienstag bereits in der ersten Runde gescheitert.

VIDEO: Hanfmann verliert - Wirbel um Franzosen Paire (2 Min)

Koepfer spektakulär und manchmal überhastet

Koepfer startete gegen Bautista Agut stark und nahm seinem etwas überrascht wirkenden Kontrahenten gleich zu Beginn den Aufschlag ab. Nach einer 2:0-Führung schlichen sich jedoch zusehends Fehler ein, auf der anderen Seite fand der Spanier immer besser zu seinem geduldigen Spiel und holte sich den ersten Satz.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein enges Match, in dem der kampfstarke Deutsche seine Chance witterte und schließlich auch nutzte. Im entscheidenden Satz sah es zunächst nicht gut aus für den Linkshänder, der das Break zum 0:2 kassierte. Doch dann folgte seine beste Phase. Koepfer hatte sich regelrecht ins Match verbissen, agierte mutig und zeigte spektakuläre Schläge. Er drehte den Rückstand in eine 3:2-Führung um, verlor jedoch die Linie und brachte sich mit ungeduldigen Aktionen um den verdienten Lohn. Nach 2:04 Stunden nutzte der 32-jährige Bautista Agut seinen ersten Matchball. Die Nummer elf der Weltrangliste trifft nun im Viertelfinale auf den Russen Andrej Rublew.

VIDEO: Hot Shots: Dominik Koepfer begeistert (4 Min)

