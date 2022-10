Rostock Seawolves: Sieg nach Verlängerung gegen Braunschweig Stand: 19.10.2022 05:28 Uhr Die Rostock Seawolves bleiben in der Basketball-Bundesliga ungeschlagen. Auch das dritte Spiel der Saison haben die Rostocker gewonnen: Sie besiegten die Gäste aus Braunschweig am Dienstagabend mit 110:95.

Anfangs kamen die Seawolves überhaupt nicht ins Spiel. Nach nicht einmal zwei Minuten lag der Gastgeber bereits mit 0:9 im Rückstand. Bis zur Pause blieb es eine wechselhafte Begegnung, in der sich die Rostocker mehrfach herankämpfen konnten, Braunschweig aber immer wieder gegenhalten konnte.

Klarer Sieg erst nach zweiter Verlängerung

In der zweiten Hälfte gingen die Rostocker vor 3.000 Fans erstmals in Führung. Die Braunschweiger kämpften sich aber gleich zweimal in die Verlängerung. Dort legten die Seawolves noch einmal zu und holten einen zum Schluss deutlichen Erfolg mit 110:95 (90:90/86:86/36:42). Es ist der dritte Sieg im dritten Spiel für die Rostock Seawolves. Als nächstes geht es am Sonntag nach Göttingen.

