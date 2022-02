Rodeln: Doppel-Olympiasieger Ludwig von Stadt Walsrode geehrt Stand: 17.02.2022 18:51 Uhr Johannes Ludwig, Doppel-Olympiasieger im Rodeln, ist am Donnerstag eine besondere Ehre zuteil geworden. Seine Wahl-Heimatstadt Walsrode ehrte den 36-Jährigen für seine herausragenden Leistungen bei den Winterspielen in Peking.

Erst vor wenigen Tagen war Ludwig auf seinem Rennschlitten zweimal im anspruchsvollen Eiskanal zu Gold gerast. Und nun stand der 36 Jahre alte gebürtige Suhler, der seit drei Jahren mit seiner Familie im Heidekreis lebt, am Donnerstagnachmittag an der Seite seiner Frau Katharina in der Stadthalle Walsrode und nahm die Ehrung seiner Heimatstadt entgegen.

Ludwig holte erstes deutsches Olympia-Gold in Peking

"Das ist ganz sicher nicht selbstverständlich und auch für mich etwas Besonderes, weil ich ja eigentlich noch kein richtiger Heidjer, kein richtiger Walsroder bin. Von daher ist es auch für mich gerade ein bisschen überwältigend", sagte Ludwig, der in der Männer-Konkurrenz für Deutschlands erstes Olympia-Gold bei den Winterspielen 2022 gesorgt hatte. Hinzu kam noch eine weitere Goldmedaille mit der Teamstaffel.

"Ich bin eigentlich nicht der Typ, der sich in den Mittelpunkt drängt, aber dieser Empfang hier ist richtig schön. Ich genieße es sehr", sagte Ludwig, der von Oberhof mit seiner Frau und den beiden Töchtern in den Heidekreis gezogen ist. Das hatte auch berufliche Gründe, in Walsrode ist das Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei beheimatet.

Über Karriere-Fortsetzung noch nicht entschieden

Die Spiele in Peking beschrieb der Doppel-Olympiasieger zwar als "crazy", gleichwohl sei es "ein tolles Erlebnis" gewesen. "Zwei Mal Gold, was wünscht man sich mehr. Ich glaube, ich sehe die Spiele durch eine goldene Brille", sagte Ludwig, der sich nun vier Wochen Pause nehmen will. Dann werde sich auch entscheiden, ob er seine Karriere fortsetzt. Denn ob der gebürtige Thüringer zumindest bis zu der WM im Januar 2023 in Oberhof weitermacht, ist noch unklar.

Seine Frau Katharina betonte beim Empfang in Walsrode im Gespräch mit dem NDR, wie glücklich sie sei, dass "Johannes wieder gesund nach Hause gekommen ist. Und dass er auch noch zwei Goldmedaillen gewonnen hat, kann man gar nicht richtig in Worte fassen. Wir sind alle sehr stolz auf ihn."

