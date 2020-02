Riders-Tour-Finale in Neumünster jetzt live

Stand: 16.02.2020 13:30 Uhr

Lüneburg im Championat vorn

Nisse Lüneburg hat die "Generalprobe" für das Riders-Tour-Finale mit Bravour bewältigt. Der Springreiter aus Hetlingen gewann am Sonnabend bei den VR Classics mit Alina das Championat und setzte sich im Stechen fehlerfrei mit der schnellsten Zeit vor Max Haunhorst (Hagen a.T.W.) mit Chaccara und Alexa Stais (Südafrika) mit Quintato durch. Damit sicherte sich Lüneburg auch den Vorteil, am Sonntag als letzter Starter in den Großen Preis zu gehen. Nach fünf Etappen führt der Schleswig-Holsteiner die Tourwertung souverän mit 18 Punkten Vorsprung an. Der dreimalige Derby-Sieger könnte sich mit dem Gesamtsieg als "Rider of the Year" den nächsten großen Traum erfüllen.

Punktesystem Riders Tour 1. Platz: 20 Punkte

2. Platz: 17 Punkte

3. Platz: 15 Punkte

4. Platz: 13 Punkte

5. Platz: 11 Punkte

6. Platz: 10 Punkte

7. Platz: 9 Punkte

8. Platz: 8 Punkte

9. Platz: 7 Punkte

10. Platz: 6 Punkte

11. Platz: 5 Punkte

12. Platz: 4 Punkte

13. Platz: 3 Punkte

14. Platz: 2 Punkte

15. Platz: 1 Punkt

Für die Gesamtwertung der Riders Tour werden die 4 besten Ergebnisse gewertet.

Hinter Lüneburg ist es knapp. Für David Will auf Platz zwei (24 Punkte) und den Franzosen Julien Anquetin als Dritten (23) geht es vor allem darum, ihren Podestplatz zu verteidigen, den ihnen unter anderem noch Markus Brinkmann (21), Katrin Eckermann (20) und André Thieme (18) streitig machen können. Am Start sind zudem Topstars wie der amtierende "Rider of the Year" Christian Ahlmann, Carsten-Otto Nagel und der Schwede Rolf-Göran Bengtsson.

Erstmals übersteigt der Etat bei der 70. Auflage die Millionen-Grenze (1.050.000 Euro). Bei den Prüfungen gibt es insgesamt 305.000 Euro zu gewinnen. Der Große Preis heute ist mit 75.000 Euro dotiert.

Jessica von Bredow-Werndl dominiert die Dressur

Die Weltcup-Etappe der Dressurreiter in Neumünster entschied am Sonntag Jessica von Bredow-Werndl für sich. Die 34-Jährige aus Aubenhausen, die bereits am Vortag im Grand Prix gesiegt hatte, setzte sich wenige Wochen vor dem Finale in Las Vegas mit Dalera (89,640 Prozent) auch in der Kür vor der sechsmaligen Olympiasiegerin und Weltcup-Titelverteidigerin Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio (88,450) sowie Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Damsey (85,220) durch.

"Ich muss mich schon manchmal kneifen. Aber wir bleiben immer am Boden. Wir arbeiten mit Lebewesen und es läuft nicht immer alles glatt. Ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn es nicht funktioniert. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich das so erleben darf", sagte von Bredow-Werndl dem NDR Sportclub. Durch ihren Erfolg ist sie nun alleinige Führende in der Gesamtwertung vor ihrem Bruder Benjamin Werndl, der am Sonntag mit Famoso Vierter wurde.

