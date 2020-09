Stand: 03.09.2020 11:06 Uhr

Renoviertes Tennis-Stadion am Rothenbaum eröffnet

Das traditionsreiche Tennis-Stadion am Hamburger Rothenbaum erscheint in neuem Glanz. Am Donnerstag eröffnete Sportsenator Andreas Grote (SPD) offiziell die für zehn Millionen Euro renovierte Anlage, auf der ab dem 19. September das internationale Profi-Turnier ausgetragen wird. Unklar ist noch, wie viele Zuschauer dann zugelassen werden.

10.000 neue Sitze und eine neue Dachmembran

Sie werden an einen frisch modernisierten Rothenbaum kommen. Die Dachmembran, mit der das offene Stadion bei Regen geschlossen werden kann, wurde komplett ausgetauscht. Zudem wurden 10.000 neue Sitzschalen installiert sowie die Außenanlagen, Umkleidekabinen und Sanitärbereiche renoviert.

Den Hauptteil der Kosten trug der Hamburger Sportmäzen Alexander Otto, der acht Millionen Euro beisteuerte. Je eine Million gaben die Stadt Hamburg und der Deutsche Tennisbund.

