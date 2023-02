Reitturnier in Neumünster: Großer Preis heute live Stand: 19.02.2023 13:54 Uhr Der Niederländer Gerben Morsink hat am Sonnabend das Championat beim Reitturnier in Neumünster gewonnen. Der NDR überträgt heute den Großen Preis ab 15.45 Uhr live.

Morsink blieb mit Carsey Z im Stechen ohne Fehler und kam am schnellsten durch den Parcours (40,92 Sekunden). "Das ist ein Traum, hier zu gewinnen. Neumünster ist ein tolles Turnier", sagte der Sieger. Rang zwei belegte Max Haunhorst (Hagen bei Osnabrück) mit Cosa Nostra (0/41,17). Dritter wurde Carsten-Otto Nagel (Lilienthal) mit Curacao (0/43,73).

Zuvor hatte es in der Dressur einen dänischen Erfolg durch Nanna Skodborg Merrald gegeben. Sie siegte im Grand Prix auf ihrem 15-jährigen Hengst Zepter mit 77,130 Prozentpunkten vor der zweimaligen Vielseitigkeits-Olympiasiegerin Ingrid Klimke aus Münster auf Franziskus. Klimke erhielt für ihren Ritt 75,478 Prozentpunkte.

Die Prüfung war zugleich die Qualifikation für die zum Weltcup zählende Kür am Sonntag (10 Uhr). Top-Stars wie Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl oder Isabell Werth sind in Neumünster allerdings nicht am Start.

Meyer-Zimmermann führt Ranking an

Bei der 72. Auflage des Traditionsturniers steht besonders der Große Preis am Sonntag im Blickpunkt. Denn dann fällt die Entscheidung, wer "Rider of the Year" wird. Vor der finalen achten Etappe führt Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg), die 2015 schon einmal die prestigeträchtige Serie gewann, das Ranking mit 57 Punkten an. Es folgen die gebürtige Niedersächsin Sophie Hinners (43 Punkte) und der Däne Mathias Norhaeden, der seit Jahren in Elmshorn lebt (36 Zähler).

Wie das Spitzentrio ist auch Mario Stevens in Neumünster dabei. Der Springreiter aus Molbergen, der 2020 im Großen Preis bei den VR Classics triumphierte, hat 23 Zähler auf dem Konto. Ein Sieg bringt 20 Punkte, Platz zwei 17, für den 15. Platz gibt es noch einen Punkt.

