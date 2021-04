Reitturnier in Hagen ohne Zuschauer, aber mit viel Zuversicht Stand: 21.04.2021 14:05 Uhr Das internationale Reitsportfestival "Horses and Dreams" in Hagen a.T.W. ist traditionell der Start in die grüne Saison. In diesem Jahr steht das Turnier, das noch bis Sonntag dauert, unter besonderen Vorzeichen.

Keine Zuschauer, kein Showprogramm, keine Ausstellungsstände - auch der Hof Kasselmann muss der Corona-Pandemie Tribut zollen. Doch immerhin ist Turnier-Reitsport nach einer Zwangspause wieder möglich: Nach der Ausbreitung des gefährlichen Pferde-Herpes, das im Februar erstmals bei einer Turnierserie in Valencia aufgetaucht war, sind erst seit dem 12. April wieder internationale Veranstaltungen in Deutschland und elf weiteren Ländern Europas erlaubt.

Werth glaubt fest an die Spiele in Tokio

Die Reiterinnen und Reiter haben in diesem Jahr wenige Möglichkeiten, sich auf die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) vorzubereiten - und sind froh um jede Chance. "Wir fangen jetzt langsam an, uns Richtung Tokio warmzuboxen", sagte die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth. Die 51-Jährige sattelt in Hagen, wo im Dressurviereck mit Blick auf die Sommerspiele auf Vier-Sterne-Niveau geritten wird, die neunjährige Hannoveraner Rappstute Superb und den elfjährigen Hengst Quantaz.

In den kommenden Wochen sollen dann auch ihre Toppferde Bella Rose, Weihegold und Emilio an die Freiluft-Turniere gewöhnt werden. Mitte Juli, ungefähr eine Woche vor Beginn der olympischen Dressur-Wettbewerbe, ist die Reise nach Tokio geplant. Werth glaubt, dass die Spiele stattfinden: "Wir bekommen jetzt immer mehr Infos in diese Richtung. Ich gehe davon aus, dass wir in Tokio reiten werden."

Auftakt zur Riders Tour mit dem Großen Preis

Höhepunkt für die Springreiter ist in Hagen der Große Preis am Sonntag, erste Etappe und nach einem Jahr Corona-Pause Auftakt der prestigeträchtigen Riders Tour. "Die Serie kann ein Sprungbrett für uns sein und gibt einen 'Fahrplan' vor", sagte der Vorjahres-Gesamtzweite Mario Stevens aus Molbergen. Mit dabei ist auch Ludger Beerbaum (Riesenbeck), der mit fünf Siegen den Rekord in der Serie hält. Die zweite Etappe findet Anfang Mai in Redefin statt, der NDR überträgt an zwei Tagen live im TV und bei NDR.de.

