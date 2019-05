Stand: 26.05.2019 13:30 Uhr

Reiten in Redefin: Großer Preis jetzt live

Großer Preis von Mecklenburg live Wer gewinnt in Redefin den zur Riders Tour zählenden Großen Preis? Die Entscheidung jetzt live.

Österreicher Koller im Championat vorn

Videos 09:06 Sportclub Die Entscheidung im Championat Sportclub Drei Paare erreichten im Championat von Redefin das Stechen. Die spannende Entscheidung und das Siegerinterview im Video. Video (09:06 min)

Felix Koller hat am Sonnabend beim Pferdefestival in Redefin das Championat gewonnen. Der Österreicher blieb im Stechen mit Chaccbay als einziger Springreiter ohne Fehler und sicherte sich so den Sieg. Auf Rang zwei kam Holger Hetzel (Goch) mit Legioner (4 Fehlerpunkte/39,16 Sekunden). Dritter wurde Patrick Stühlmeyer aus Osnabrück mit Chacgrano (4/40,55). Als bester Starter aus Mecklenburg-Vorpommern belegte Holger Wulschner (Groß Viegeln) mit der zehn Jahre alte Stute Dorette den vierten Platz.

Riders Tour macht Station in Redefin

Erstmals macht die Riders Tour Station beim Drei-Sterne-Turnier vor der malerischen Kulisse des traditionsreichen Landgestüts, das dadurch noch einmal eine Aufwertung erfahren hat. Redefin ist die zweite Etappe der deutschen Springsportserie, bevor es in der kommenden Woche beim Deutschen Spring-Derby in Hamburg weitergeht.

Mitmachen Wieso, weshalb, warum? Ihre Reitsport-Fragen "Grüne Saison" im Reitsport - und das NDR Fernsehen ist mit dem Sportclub live dabei. Ihre Fragen rund ums Reiten sind gefragt. Machen Sie mit! mehr

Generalprobe für Derby in Hamburg

Vor allem für die Reiter aus Mecklenburg-Vorpommern ist ihr Heim-Turnier die willkommene Generalprobe für Klein Flottbek, wo unter anderem André Thieme (Plau am See) und Thomas Kleis (Wendorf) zu den Anwärtern auf das Blaue Band zählen. Insgesamt sind Reiter aus rund 15 Nationen dabei - große Konkurrenz für die deutschen Starter wie den zweimaligen Derbysieger Nisse Lüneburg (Hetlingen), den deutschen Meister Mario Stevens (Molbergen), den Vorjahreszweiten Felix Haßmann (Lienen), Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Schenefeld) sowie Meredith Michaels-Beerbaum und ihren Ehemann Markus Beerbaum (beide Thedinghausen), der im vergangenen Jahr den Großen Preis von Mecklenburg gewann.

Video 51:10 Sportclub Redefin: Das Championat in voller Länge Sportclub Felix Koller hat beim Reitsportfestival in Redefin das Championat von Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Der Sportclub live vom Sonnabend in voller Länge. Video (51:10 min)

Weitere Informationen Sportclub TV-Tipp: Reiterin Meyer-Zimmermann zu Gast Sportclub Heute zu Gast im Sportclub: Springreiterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann. mehr Redefin - Landgestüt mit Tradition Als Zentrum der Pferdezucht ist Redefin über Mecklenburg hinaus bekannt. Auch als Veranstaltungsort und Ausflugsziel hat das historische Landgestüt einen guten Namen. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 26.05.2019 | 13:30 Uhr