Reiten in Redefin am Wochenende live Stand: 11.05.2022 16:10 Uhr Die Reitsportelite trifft sich von Freitag bis Sonntag beim Pferdefestival in Redefin. Der Sportclub überträgt am Wochenende live.

Nach dem Pandemiejahr 2021 sind nicht nur wieder Zuschauer erlaubt, der Klassiker kehrt auch vom Zwei- auf das Drei-Sterne-Niveau zurück. Das bedeutet für die Teilnehmer mehr Weltranglistenpunkte und ein höheres Preisgeld.

Reiter aus 14 Nationen sind am Start. Darunter Europameister und Lokalmatador André Thieme (Plau am See), Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg), Ex-Europameister Marco Kutscher (Bad Essen) und Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffarth (Ganderkesee), die ihre Qualitäten im Springreiten nicht zuletzt mit Platz zwei beim legendären Hamburger Derby längst eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Auch Titelverteidiger Richard Vogel (Marburg), der 2021 das Championat des Landes Mecklenburg-Vorpommern und den Großen Preis gewann, hat wieder gemeldet.

Dressur aufgewertet

Erstmals ist auch die Dressur in Redefin zum internationalen Drei-Sterne-Event aufgewertet worden, Teilnehmer aus elf Nationen sind im Viereck dabei.

Der Sportclub überträgt das Championat am Sonnabend (16 bis 17 Uhr) sowie den Großen Preis am Sonntag (16.15 bis 17 Uhr) live im TV sowie im Livestream bei NDR.de.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 14.05.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Pferdesport