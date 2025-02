Reiten in Neumünster: Moerings gewinnt Championat - Großer Preis Sonntag live Stand: 15.02.2025 17:15 Uhr Zum 74. Mal gastieren internationale Spring- und Dressurreiter bei den traditionsreichen VR Classics in den Holstenhallen Neumünster. Bas Moerings gewann das Championat. Der NDR überträgt auch am Sonntag live.

Bas Moerings aus den Niederlanden legte am Sonnabend in Neumünster mit Kivinia in 34,89 Sekunden den schnellsten fehlerfreien Ritt hin und triumphierte beim Championat. Der Sieger lobte seine Stute in den höchsten Tönen. "Sie verzeiht einige Fehler und ist unfassbar schnell", sagte Moerings dem NDR.

"Ich hatte es eigentlich verkackt, aber sie hat micht gerettet." Sieger Bas Moerings über seine Stute Kivinia

Der Höhepunkt im Parcours ist der prestigeträchtige Große Preis am Sonntag. Der NDR überträgt live von 16 bis 17 Uhr.

Titelverteidiger Rüping am Start

Im vergangenen Jahr siegte der gebürtige Itzehoer Philip Rüping (Mühlen) im Großen Preis. Nun möchte er den dritten Triumph bei seinem Heimturnierin in den Holstenhallen nach 2017 und 2024 perfekt machen. Doch die Konkurrenz ist groß. Insgesamt sind über 250 Reiter aus 14 Nationen am Start. Darunter im Springen Altmeister Carsten-Otto Nagel (Lilienthal) und der Fehmarner "Rising Star" Mathies Rüder.

Rekord-Olympionikin Isabell Werth nicht dabei

Der Dressur-Weltcup macht schon seit 1987 Station in Neumünster. Isabell Werth (Rheinberg), mit 14 Medaillen - darunter acht goldene - seit Paris deutsche Rekord-Olympionikin, musste ihren Start krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Die zweimalige Olympiasiegerin Ingrid Klimke (Münster) ist hingegen dabei.

