Reiten in Klein-Flottbek: Thieme vor dem Derby-Aus Stand: 17.05.2023 19:28 Uhr André Thieme steht beim Deutschen Spring- und Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek vor dem Aus. Der Topfavorit schied in der ersten Qualifikation mit Contadur aus. Ob er mit seinem Parade-Pferd am Sonntag beim Derby antritt, ist fraglich.

"Ich kann es mir auch nicht erklären, außer dass er - wie immer - am Busch-Oxer einen Riesenschreck bekommen hat", beschrieb der 48-Jährige aus Plau am See im NDR Interview den Moment, in dem sein Pferd unsicher geworden sei: "Da hat ihn dann der Mut verlassen und das war es dann wahrscheinlich für mich."

Live im TV und bei NDR.de - die Übertragungszeiten: Donnerstag: Championat von Hamburg (14.45 - 16.30 Uhr)

Championat von Hamburg (14.45 - 16.30 Uhr) Freitag: Zweiten Qualifikation zum Spring-Derby (14 - 16 Uhr)

Zweiten Qualifikation zum Spring-Derby (14 - 16 Uhr) Sonnabend: Großen Preis von Hamburg (16 - 17.35 Uhr)

Großen Preis von Hamburg (16 - 17.35 Uhr) Sonntag: Deutsches Spring-Derby (13.30 - 16 Uhr live im NDR und bei NDR.de; 16.15 - 17 Uhr live im Ersten und bei NDR.de; Expertin: Janne Friederike Meyer-Zimmermann)

Er könne sich nicht vorstellen, dass Contadur am Sonntag "durch diese Bahnschranken springt. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihm das antun sollte", sagte Thieme sichtlich enttäuscht. Die zweite Qualifikation wolle er mit Contadur reiten und hoffen, "dass ich für mich und für ihn alles wieder die richtige Bahn lenke."

Zweitpferd Paule S noch zu unerfahren

Sein Zweitpferd Paule S sei dafür keine Alternative: "Der ist noch jung und von Anfang an nur mit gewesen, um hier mal durch die erste und zweite Qualifikation zu gehen. Mit dem habe ich auch gar nicht so intensiv geübt wie mit Contadur." Normalerweise könne Paule S das Derby nicht bestreiten, "aber wenn mir nichts anderes übrig bleibt, dann bleibt mir nichts anders übrig." Chancen auf den Sieg hätte Thieme mit Paule S nicht.

Contadur war eigentlich nur noch Deck-Hengst

Thieme hat das Traditionsturnier in Klein-Flottbek schon dreimal gewonnen, mit Contadur reichte es im vergangenen Jahr zu Platz drei. Für den angepeilten vierten Triumph lieh er sich Contadur zurück - er hatte ihn nämlich inzwischen ans Landgestüt Warendorf als Deckhengst verkauft. Das Derby am Sonntag sollte der letzte Auftritt von Contadur werden. Gut möglich, dass es nun dazu nicht mehr kommt.

