Reiten in Klein Flottbek: Global Champions Tour jetzt live

Global Champions Tour jetzt live - Wulschner gewinnt Derby-Qualifikation Stand: 28.05.2022 11:25 Uhr Benjamin Wulschner hat die zweite Derby-Qualifikation in Hamburg-Klein Flottbek für sich entschieden. Der NDR überträgt jetzt die Global Champions League und die Global Champions Tour live.

Der Springreiter aus Bütow, der bereits in der ersten Qualifikation zum Spring-Derby beim Sieg des Iren Dermott Lennon mit Crystall Zweiter geworden war, war im Sattel von Bangkok Girl nicht zu schlagen und demonstrierte eindrucksvoll seine gute Form. Dem Paar gelang in 1:31,14 Minuten die schnellste fehlerfreie Runde vor dem Briten Harry Charles mit Controe (1:32,61). Der Zweite des Derbys von 2019 verwies Shane Breen (Irland) mit Can Ya Makan (1:32,86) auf Platz drei.

VIDEO: Zweite Derby-Qualifikation: Siegerritt und Siegerinterview (5 Min)

Insgesamt blieben auf dem 720 Meter langen Parcours, der erstmals in der Derby-Woche über den drei Meter hohen Wall und die Holsteiner Wegesprünge führte, elf Paare ohne Abwurf. "Mir ist alles super gelungen. Bangkok liebt den Platz. Ich bin super zufrieden", bilanzierte Wulschner. Die Entscheidung über das Blaue Band fällt am Sonntag (14 Uhr).

Auffarth, Thieme - oder ein ganz anderer?

Wulschner zählt dann zum Kreis der Mitfavoriten. Als heißeste Sieganwärter gelten Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffarth (Ganderkesee), die mit ihrer Stute La Vista bereits zweimal Dritte wurde und sich als erste Frau seit 1975 in die Siegerliste eintragen kann, sowie Europameister Andre Thieme (Plau am See) mit Contadur. Der dreimalige Sieger, der in der ersten Vorprüfung am Mittwoch mit seinem 14-jährigen Wallach null Fehler geritten war, pausierte am Freitag und schonte sich und sein Pferd.

Heute: 11.30 Uhr Global Champions League / Qualifikation Global Champions Tour (11.30 - 14.30 Uhr bei NDR.de); 15.15 Uhr Großer Preis von Hamburg (Global Champions Tour) (15.15 bei NDR.de, ab 15.30 Uhr - 17 Uhr auch im TV)

11.30 Uhr Global Champions League / Qualifikation Global Champions Tour (11.30 - 14.30 Uhr bei NDR.de); 15.15 Uhr Großer Preis von Hamburg (Global Champions Tour) (15.15 bei NDR.de, ab 15.30 Uhr - 17 Uhr auch im TV) Sonntag: 14 Uhr Deutsches Spring-Derby (14 - 15.30 Uhr im TV und bei NDR.de; Entscheidung im ZDF)

Heute steht in Klein Flottbek das mit 300.000 Euro dotierte Springen der prestigeträchtigen und lukrativen Global Champions Tour auf dem Programm. Der NDR überträgt ab 11.30 Uhr live bei NDR.de.

