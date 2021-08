Reiten in Hamburg-Klein Flottbek: Global Champions Tour heute live Stand: 28.08.2021 12:31 Uhr Die internationale Reit-Elite gastiert in Hamburg-Klein Flottbek. Der NDR überträgt ab 14 Uhr die Etappe der Global Champions Tour live.

Das mit 300.000 Euro dotierte Springen der Millionenserie und der mit 95.000 Euro ausgeschriebene Große Preis von Hamburg am Sonntag (14 Uhr, live) sind die Höhepunkte des diesjährigen Turniers in Klein Flottbek. Mit dabei sind auch der Brite Ben Maher, der bei den Olympischen Spielen in Tokio Einzel-Gold gewonnen hat, sowie die Mannschafts-Zweite Laura Kraut (USA). Aus deutscher Sicht stehen unter anderem Christian Ahlmann, Ludger Beerbaum, Marcus Ehning und Lokalmatadorin Janne Meyer-Zimmermann im Fokus.

Klein Flottbek im Livestream: Sa, 14 - 16 Uhr: Global Champions Tour (auch live im NDR Fernsehen)

So, ca. 13.55 - 16.15 Uhr: Großer Preis von Hamburg (tlw. auch live im Ersten)

Dreher triumphiert am Freitag

Das wichtigste Springen am Freitag, Teil der GCT-Qualifikation, hatte Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Vestmalle des Cotis für sich entschieden. Der 49-Jährige setzte sich mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt (71,10 Sekunden) vor Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Coby (71,46) durch, der lange geführt hatte. Dritter wurde in der mit 55.000 Euro dotierten Prüfung der Franzose Roger-Yves Bost mit Bluemuch Des Baleines. 19 Paare blieben ohne Strafpunkte. Zuvor hatte sich im Eröffnungsspringen der Brite Sameh El Dahan mit seiner 17-jährigen Stute Suma's Zorro den Sieg gesichert.

Großer Preis statt Derby am Sonntag

Bis zu 7.000 Zuschauer dürfen laut den Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen täglich auf der Anlage in Klein Flottbek dabei sein, die Maskenpflicht gilt nur in Innenräumen - also fast nirgendwo auf dem Gelände. "Es ist eine kleine Umstellung, normalerweise sind die Ränge voll. Aber das Kribbeln ist da, die Atmosphäre bleibt", sagte Hans-Dieter Dreher nach seinem Sieg am Freitag.

Zweimal war der Klassiker wegen Corona abgesagt worden, nun wagen die Organisatoren unter Pandemiebedingungen eine verkürzte Version des Traditionsturniers, das ohne das Derby auskommen muss. Stattdessen gibt es am Sonntag einen Großen Preis. Im Mai 2022 soll es dann wieder das volle Programm mitsamt Spring-Derby geben. "Es ist wichtig, dass wir einen Footprint hinterlassen und nicht ein zweites Jahr das Gelände brachliegen lassen", sagte Organisations-Chef Volker Wulff. Die Besucher müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

