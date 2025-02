Reiten: VR Classics in Neumünster am Wochenende live Stand: 11.02.2025 16:50 Uhr Zum 74. Mal gastieren ab Donnerstag internationale Spring- und Dressurreiter bei den traditionsreichen VR Classics in den Holstenhallen Neumünster. Der NDR überträgt am Wochenende live.

Die Springreiter können in vier Prüfungen Weltranglistenpunkte sammeln. Die Höhepunkte im Parcours sind der prestigeträchtige Große Preis am Sonntag sowie das Championat am Sonnabend. Der NDR überträgt an beiden Tagen live.

Sendezeiten VR Classics: Sonnabend, 16.30 Uhr - 17.15 Uhr: Championat von Neumünster

Sonntag, 16 -17 Uhr: Großer Preis

Im vergangenen Jahr siegte der gebürtige Itzehoer Philip Rüping (Mühlen) im Großen Preis. Nun möchte er den dritten Triumph bei seinem Heimturnierin in den Holstenhallen nach 2017 und 2024 perfekt machen. Doch die Konkurrenz ist groß. Insgesamt sind über 250 Reiter aus 14 Nationen am Start. Darunter im Springen Altmeister Carsten-Otto Nagel (Lilienthal) und der Fehmarner "Rising Star" Mathies Rüder.

Dressur mit Rekord-Olympionikin Isabell Werth

Der Dressur-Weltcup macht schon seit 1987 Station in Neumünster. Mit dabei ist in diesem Jahr unter anderem Isabell Werth (Rheinberg), mit 14 Medaillen - darunter acht goldene - seit Paris deutsche Rekord-Olympionikin. Auch die zweimalige Olympiasiegerin Ingrid Klimke (Münster) ist am Start.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 15.02.2025 | 16:30 Uhr

