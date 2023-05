Reiten: Pferdefestival in Redefin am Wochenende live Stand: 04.05.2023 14:45 Uhr Von Freitag bis Sonntag findet das Pferdefestival auf dem Landgestüt Redefin statt. Der NDR überträgt am Wochenende live.

Der Klassiker auf dem über 200 Jahre alten Landgestüt eröffnet nicht nur traditionell die "grüne Saison" auf Rasen, sondern ist auch die Generalprobe für das Deutsche Spring-Derby (17. bis 21. Mai) in Hamburg-Klein Flottbek. Europameister André Thieme (Plau am See) führt das starke Teilnehmerfeld an, zu dem in Holger Wulschner (Passin) ein weiterer Lokalmatador zählt.

Zudem sind Derbysiegerin Cassandra Orschel (Sehestedt), Ex-Europameister Marco Kutscher (Bad Essen), Felix Haßmann (Lienen), Sieger im Championat 2022 und Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) dabei. Reiter aus neun Nationen haben gemeldet.

Live am Sonnabend und Sonntag

Höhepunkt des internationalen Turniers ist am Sonntag der Große Preis. Der Sportclub überträgt von 14.15 bis 15.15 Uhr live im TV und hier bei NDR.de und zeigt zudem bereits am Sonnabend das Championat des Landes Mecklenburg-Vorpommern von 16 bis 16.45 Uhr live. In beiden Prüfungen geht es auch um Weltranglistenpunkte.

Das erstmals im vergangenen Jahr internationale Dressurprogramm mit Grand Prix, Grand Prix Special und Grand Prix Kür findet auf dem neuen Paradeplatz statt. "Das Pferdefestival mit diesem Standort hat einfach eine hohe Anziehungskraft und großes Potenzial auf dem Landgestüt", sagte Turnierchef Francois Kasselmann.

