Reiten: Mario Stevens im Championat von Hamburg vorn Stand: 19.05.2023 14:00 Uhr Mario Stevens hat das Championat von Hamburg beim Deutschen Spring- und Dressur-Derby in Klein Flottbek gewonnen. Der Springreiter aus dem niedersächsischen Molbergen setzte sich am Himmelfahrtstag mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt im Stechen durch.

Der deutsche Meister siegte im Sattel von Starissa in 48,83 Sekunden vor Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium (49,06) und dem Iren Shane Breen mit Quick Star (49,65). Insgesamt hatten zehn Paare das Stechen der ersten großen Springprüfung beim Derby-Turnier erreicht.

Stevens musste bis zum Schluss zittern, als Gerrit Nieberg mit Ben als letzter Starter im Stechen bis zum vorletzten Hindernis fehlerfrei auf Kurs Bestzeit war. Dann fiel am vorletzten Hindernis eine Stange beim Sieger des traditionsreichen Großen Preises von Aachen - Platz eins für Stevens, der im vergangenen Jahr beim Triumph von Dreher Dritter geworden war.

VIDEO: Das Championat von Hamburg (104 Min)

"Mein Plan ist aufgegangen", sagte Stevens im NDR. Er habe mit seinem schnellen Ritt die Konkurrenz locken wollen. "Ich bin super zufrieden mit Starissa, es war das erste Springen hier auf dem Turnier und dann das Championat zu gewinnen, ist schon Wahnsinn", lobte er den zehnjährigen Wallach. "Meine ganze Familie ist hier, ich bin einfach froh."

Für seinen Sieg erhielt der Niedersachse 20.000 Euro des Preisgeldes von 80.000 Euro. Die Prüfung war zudem die Qualifikation für den Großen Preis am Sonnabend. Erstmals seit 2008 zählt das mit 300.000 Euro dotierte Springen nicht mehr zur Millionenserie Global Champions Tour.

Heute steht die zweite Qualifikation zum Spring-Derby an. Höhepunkt beim Klassiker in Hamburg ist der Kampf um das Blaue Band des Derby-Siegers am Sonntag.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 18.05.2023 | 14:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Pferdesport