Stand: 19.05.2019 09:59 Uhr

Reiten: Großer Preis beim Burgturnier heute live

Markus Beerbaum hat erstmals das Championat beim Burgturnier in Nörten-Hardenberg gewonnen. Der Springreiter aus Thedinghausen setzte sich am Sonnabend im Sattel von Calle in 38,91 Sekunden mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt im Stechen durch, das insgesamt neun Paare erreicht hatten. Ebenfalls ohne Fehler blieben die Niedersächsin Finja Bormann mit A crazy son of Lavina (41,06) und die Britin Jessica Mendoza mit Sam de Bacon (42,01) auf den Plätzen zwei und drei.

Großer Preis live

Die "Goldene Peitsche" Beim Burgturnier geht es im Großen Preis um die legendäre "Goldene Peitsche", eine Reitgerte mit goldenem Griff. Wer die Trophäe zweimal hintereinander oder insgesamt dreimal gewinnt, darf sie behalten. Geschafft haben das bislang nur Altmeister Hans Günter Winkler (1955, 1957, 1978), der Ire Denis Lynch (2014, 2015) sowie Felix Haßmann (2016, 2017).

Mit dem Rückenwind dieses Erfolgs startet Beerbaum nun heute in den Großen Preis. "Ich bin heute erstmal glücklich, aber am Sonntag steht natürlich einiges auf dem Spiel für mich", sagte der 48-Jährige. Gewinnt der Vorjahressieger auch dann, darf er die "Goldene Peitsche" mit nach Hause nehmen. Die begehrte Trophäe wird seit 1955 verliehen, wer insgesamt dreimal oder zweimal in Folge im Großen Preis triumphiert, darf sie behalten. Beerbaum: "Ich glaube, es ist fast ein bisschen vermessen davon auszugehen, dass es zweimal hintereinander klappt. Aber ich habe mich darauf vorbereitet, bin sehr fokussiert und werde alles geben." Der Sportclub überträgt den Großen Preis heute (14.15 - 15.45 Uhr) live im TV und hier bei NDR.de.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 19.05.2019 | 14:15 Uhr