Reiten: Der Große Preis in Redefin gleich live

Stand: 07.05.2023 13:53 Uhr

Mynou Diederichsmeier (Lilienthal) hat am Sonnabend mit Quick and Fly das Championat beim Reitturnier in Redefin gewonnen. Sie blieb im Stechen ohne Fehler und ritt in 38,28 Sekunden die beste Zeit. Der NDR überträgt heute den Großen Preis live.