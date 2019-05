Stand: 14.05.2019 14:05 Uhr

Reiten: Das Burgturnier am Wochenende live

Von Donnerstag bis Sonntag trifft sich die Reitsportelite beim Burgturnier in Nörten-Hardenberg, Teilnehmer aus zehn Nationen sind dabei. Der Sportclub überträgt die beiden wichtigsten Prüfungen live im TV und bei NDR.de: das Championat am Sonnabend (15.30 - 17 Uhr) und den Großen Preis am Sonntag (14.15 - 15.45 Uhr). Der Livestream erscheint mit Sendungsbeginn hier auf dieser Seite.

Markus Beerbaum wieder dabei

Die "Goldene Peitsche" Beim Burgturnier geht es im Großen Preis um die legendäre "Goldene Peitsche", eine Reitgerte mit goldenem Griff. Wer die Trophäe zweimal hintereinander oder insgesamt dreimal gewinnt, darf sie behalten. Geschafft haben das bislang nur Altmeister Hans Günter Winkler (1955, 1957, 1978), der Ire Denis Lynch (2014, 2015) sowie Felix Haßmann (2016, 2017).

Mit einem Sieg im Großen Preis könnte Vorjahressieger Markus Beerbaum (Thedinghausen) die Goldene Peitsche mit nach Hause nehmen. Die begehrte Trophäe wird seit 1955 verliehen, wer insgesamt dreimal oder zweimal in Folge im Großen Preis gewinnt, darf sie behalten. Zu Beermanns Konkurrenten zählen unter anderem Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Schenefeld), der deutsche Meister Mario Stevens (Molbergen), Vielseitigkeits-Ass Michael Jung (Horb) und Felix Haßmann. Der Springreiter aus Lienen hat die Goldene Peitsche nach seinen Triumphen 2016 und 2017 bereits einmal dauerhaft in seinen Besitz gebracht.

Rückblick 2018: Markus Beerbaum siegt in Nörten-Hardenberg Im vergangenen Jahr gewann Markus Beerbaum den Großen Preis beim Burgturnier in Nörten-Hardenberg. Er setzte sich im Stechen mit sechs Hundertstelsekunden Vorsprung auf Markus Ehning durch. mehr

