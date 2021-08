Stand: 29.08.2021 14:12 Uhr Reiten: Championat von Hamburg jetzt im Livestream

Wer gewinnt das Championat von Hamburg? Der NDR überträgt die Springprüfung jetzt in voller Länge im Livestream.

Reiten in Klein Flottbek live

Die mit 95.000 Euro ausgeschriebene Prüfung am Schlusstag ersetzt in diesem Jahr Corona-bedingt das traditionsreiche Spring-Derby und zählt neben der Global Champions Tour zu den Höhepunkten im Derbypark.

Smolders gewinnt Etappe der Global Champions Tour

Die Etappe der Millionenserie hatte am Sonnabend Harrie Smolders gewonnen. Der Niederländer blieb im mit 300.000 Euro dotierten Springen der Millionenserie im Sattel von Une de L'Othain als einziger der 29 Starterinnen und Starter ohne Strafpunkte, das nach Dauerregen tiefe Geläuf machte vielen Paaren das Leben schwer. Zu einem Stechen kam es somit nicht. "Es gibt ja nicht oft viele Nullfehlerritte. Aber das habe ich nicht erwartet", sagte der 41-Jährige, der beim Großen Preis nicht an den Start gehen wird.

Rang zwei eroberte Eve Jobs (USA), 23-jährige Tochter des vor zehn Jahren gestorbenen Apple-Chefs Steve Jobs, die sich mit Venue d'Fees Des Hazalles ebenso nur einen Zeitfehler einhandelte wie der drittplatzierte Michael Duffy (Irland) mit Lapuccino. In der GCT-Gesamtwertung führt weiter die Australierin Edwina Tops-Alexander, bester Deutscher ist Christian Ahlmann (Marl) als Achter.

Ergebnisse Springprüfung Global Champions Tour 1. Harrie Smolders (Niederlande) - Une de L'Othain 0/1:16:26,40

2. Eve Jobs (USA) - Venue d'Fees Des Hazalles 1/1:18:17,40

3. Michael Duffy (Irland) - Lapuccino 2 1/1:20:02,40

4. Denis Lynch (Irland) - Cristello 4/1:16:12,60

5. Ben Maher (Großbritannien) - Ginger-Blue 4/1:16:32,40

6. Philipp Weishaupt (Riesenbeck) - Coby 4/1:16:38,40

7. Marcus Ehning (Borken) - Funky Fred 4/1:16:46,80

8. Nayel Nassar (Ägypten) - Darry Lou 5/1:17:14,40

9. Michael Pender (Irland) - Hhs Calais 5/1:17:18,60

10. Max Kühner (Österreich) - Eic Coriolis Des Isles 5/1:17:26,40;

...13. Laura Klaphake (Steinfeld) - Quin 5/1:19:24,00

21. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) - Vestmalle Des Cotis 13/1:19:08,40

23. Janne-Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) - Messi van't Ruytershof 13/1:20:47,40

24. Christian Ahlmann (Marl) - Mandato van de Neerheide 16/1:16:37,80

Die Qualifikation am Vormittag hatte Holly Smith (Großbritannien) im Sattel von Denver mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt (73,50 Sekunden) vor Marlon Modolo Zanotelli aus Brasilien mit Obora's Chloe (75,90) gewonnen. Dritter wurde Einzel-Olympiasieger Ben Maher (Großbritannien) mit Ginger-Blue (76,34).

Dreher triumphiert am Freitag

Das wichtigste Springen am Freitag, ebenfalls Teil der GCT-Qualifikation, hatte Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Vestmalle des Cotis für sich entschieden. Der 49-Jährige setzte sich mit dem schnellsten Nullfehlerritt (71,10 Sekunden) vor Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Coby (71,46) durch, der lange geführt hatte. Platz drei belegte in der mit 55.000 Euro dotierten Prüfung der Franzose Roger-Yves Bost mit Bluemuch Des Baleines. Zuvor hatte sich im Eröffnungsspringen der Brite Sameh El Dahan mit seiner 17-jährigen Stute Suma's Zorro den Sieg gesichert.

Championat statt Derby am Sonntag

Bis zu 7.000 Zuschauer dürfen laut den Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen täglich auf der Anlage in Klein Flottbek dabei sein, die Maskenpflicht gilt nur in Innenräumen - also fast nirgendwo auf dem Gelände. "Es ist eine kleine Umstellung, normalerweise sind die Ränge voll. Aber das Kribbeln ist da, die Atmosphäre bleibt", sagte Dreher nach seinem Sieg am Freitag.

Zweimal war der Klassiker wegen Corona abgesagt worden, nun wagen die Organisatoren unter Pandemiebedingungen eine verkürzte Version des Traditionsturniers, das ohne das Derby auskommen muss. Stattdessen gibt es heute ein Championat. Im Mai 2022 soll es dann wieder das volle Programm mitsamt Spring-Derby geben. "Es ist wichtig, dass wir einen Footprint hinterlassen und nicht ein zweites Jahr das Gelände brachliegen lassen", sagte Organisations-Chef Volker Wulff. Die Besucher müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

