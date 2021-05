Reitelite zu Gast in Redefin - Strenge Hygienevorschriften Stand: 05.05.2021 14:20 Uhr Von Freitag bis Sonntag ist die Reitsportelite zu Gast in Redefin. Der NDR überträgt am Wochenende live.

Die Turnier findet ohne Zuschauer statt, die Teilnehmer müssen einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Es gelten strenge Hygienevorschriften, auch wegen des gefährlichen Pferde-Herpes. Die Ausbreitung des Virus, das im Februar erstmals bei einer Turnierserie in Valencia aufgetaucht war, ist offenbar vorerst gestoppt, doch es gelten weiterhin verschärfte Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen.

Großer Preis am Sonntag der Höhepunkt

Höhepunkt des Pferdefestivals ist der Große Preis im Springen am Sonntag, zweite Etappe der Riders Tour. Die Springsportserie macht zum zweiten Mal nach 2019 bei dem Turnier in Mecklenburg-Vorpommern Station. Gute Aussichten hat Patrick Stühlmeyer (Mühlen), der beim Tour-Auftakt in Hagen a.T.W. Zweiter hinter Maurice Tebbel geworden war. Der 26-Jährige aus Emsbüren ist diesmal nicht am Start, doch die Konkurrenz mit unter anderem Lokalmatador André Thieme (Plau am See), Marco Kutscher (Bad Essen), Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) und "Rider oft the Year" Nisse Lüneburg (Hetlingen) ist stark.

Live im TV und bei NDR.de

Der Sportclub überträgt den Großen Preis am Sonntag von 15 bis 16 Uhr sowie das Championat am Vortag von 16 bis 16.45 Uhr live im NDR Fernsehen und bei NDR.de.

