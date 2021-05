Redefin: Vogel gewinnt Championat - Großer Preis heute live Stand: 09.05.2021 07:07 Uhr Richard Vogel hat in Redefin das Championat von Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Höhepunkt beim Pferdefestival ist heute der Große Preis. Der Sportclub überträgt von 15 bis 16 Uhr live im NDR Fernsehen und bei NDR.de.

Vogel setzte sich am Sonnabend im Sattel von Ride Smart Never Walk Alone mit der schnellsten fehlerfreien Runde im Stechen (38,29 Sekunden) durch. "Ich bin sehr happy. Mein Pferd ist in Superform", sagte der Springreiter aus Dagobertshausen dem NDR. Rang zwei belegte die Schweizerin Clarissa Crotta mit Yoghi (0/40,97). Dritter wurde der Däne Sören Pedersen, der mit Chico Z ebenfalls ohne Fehler blieb (41,23).

Der Große Preis heute ist die zweite Etappe der Riders Tour. Die Springsportserie macht zum zweiten Mal nach 2019 bei dem Turnier in Mecklenburg-Vorpommern Station.

Strenge Hygienevorschriften

Das Turnier findet ohne Zuschauer statt, die Teilnehmer müssen einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Es gelten strenge Hygienevorschriften, auch wegen des gefährlichen Pferde-Herpes. Die Ausbreitung des Virus, das im Februar erstmals bei einer Turnierserie in Valencia aufgetaucht war, ist offenbar vorerst gestoppt, doch es gelten weiterhin verschärfte Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 08.05.2021 | 16:00 Uhr