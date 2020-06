Stand: 03.06.2020 15:13 Uhr

Rassismus-Debatte: Starke Zeichen aus dem Sport

Die Proteste nach dem Tod von George Floyd wühlen auch den deutschen Sport auf. Viele Nordclubs positionieren sich. Daniel Thioune lobt die jungen Spieler. Im Basketball wird an ein Verbot erinnert.

Es war ein starkes Zeichen - und es hat auch im deutschen Sport die Debatte um den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis befeuert. Der Schalker Weston McKennie trug im Spiel gegen Werder Bremen eine Armbinde aus Kreppband, auf die er die Botschaft gekritzelt hatte: "Justice for George" (Gerechtigkeit für George). Andere Fußballprofis wie Jadon Sancho von Borussia Dortmund und Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach positionierten sich ebenfalls gegen Polizeigewalt und Rassismus. Den Solidaritätsbekundungen schlossen sich inzwischen viele Sportler und Vereine an - sie sind aber auch ein Fall für den Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes, denn politische Botschaften sind laut DFB-Regelwerk verboten. Der DFB hat inzwischen allerdings mitgeteilt, dass keine Strafen ausgesprochen würden.

McKennie widersetzt sich dem Schiri

Den Spielern von Werder Bremen war die Aktion von McKennie beim 1:0-Sieg auf Schalke nicht entgangen. Denn Schiedsrichter Felix Zwayer hatte den Schalker aufgefordert, die Armbinde abzulegen. McKennie weigerte sich. Seine Beweggründe erklärt er im Interview mit sportschau.de: "Das ist sehr wichtig für mich. Ich bin Sportler, klar, aber zuerst bin ich Mensch."

Kohfeldt und Thioune bestärken junge Spieler

Werder-Coach Florian Kohfeldt berichtete, dass daraus auch in seiner Mannschaft eine große Debatte über das Thema Rassismus entstanden sei. "Ich finde es grundsätzlich gut und richtig, dass Fußball-Profis sich mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen", sagte er dem NDR. "Sie werden häufig genug in die andere Richtung kritisiert, dass sie realitätsfremd sind, und so weiter. Ich glaube, da hat der eine oder andere jetzt ein gutes Zeichen gesetzt." Manager Frank Baumann begrüßte das Engagement, gab aber zu bedenken, ob Fußballspiele die passende Bühne für solche Botschaften seien.

Dass man in Deutschland beim Thema Rassismus nicht mit dem Finger nach Amerika zeigen muss, weiß ein anderer Trainer aus eigener Erfahrung. Daniel Thioune, Coach des Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück, hat Wurzeln im Senegal und in seiner aktiven Zeit als Fußballer viele Anfeindungen erlebt. "Es ist noch allgegenwärtig, aber die Zeiten ändern sich auch", sagte Thioune im NDR 2 Bundesligashow Podcast. "Dass es gerade junge Spieler sind, die eine Haltung haben und ihre Popularität einsetzen, finde ich gut."

Sehr deutlich setzt er sich dafür ein, dass diese Art von Zivilcourage nicht auch noch bestraft wird. "Bei jeder Botschaft, die auch mal wieder Grenzen setzt, ist es völlig fehl am Platz, die Spieler dafür zu bestrafen", sagte er. "Das war eine politische Haltung, die jeder nachvollziehen kann. Ich kann das nur unterstützen und sehe keinen Platz für irgendwelche Sanktionen."

"Es wird allgegenwärtig sein. Die Frage ist nur, ob wir dem als Gesellschaft entgegentreten." Daniel Thioune im NDR 2 Bundesligashow Podcast

Nordclubs folgen #BlackOutTuesday

Viele Nordvereine und -sportler schlossen sich dem #BlackOutTuesday in den Sozialen Netzwerken an. Mit der aus der US-Musikindustrie kommenden Aktion sollte Aufmerksamkeit auf die Ungerechtigkeit gelenkt und Menschen dazu aufgefordert werden, einen Tag lang keine Inhalte zu produzieren, sondern sich mit den Vorgängen zu beschäftigen. Floyd war in der vergangenen Woche infolge eines brutalen Polizeieinsatzes in Minneapolis ums Leben gekommen. Seither gibt es in den USA zahlreiche Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus.

Der FC St. Pauli postete als Zeichen der Unterstützung einen schwarzen Hintergrund, auf dem in weißer Schrift stand: "Black Lives Matter" (Schwarze Leben zählen). Zudem änderte der Kiezclub sein Profilbild in eine schwarz-weiße Version seines Vereinswappens. Hannovers schwedischer Stürmer John Guidetti äußerte sich mit einem persönlichen Post bei Instagram. "Unsere Hautfarbe sollte niemals ausschlaggebend dafür sein, wie wir behandelt werden", schrieb er.

Protest-Verbot in Basketball-Bundesliga

Während im Fußball der DFB Nachsicht walten lässt und keine Verfahren gegen Spieler einleiten will, die gegen Rassismus aufstehen, warnt die Basketball-Bundesliga vorbeugend potenzielle Nachahmer. "Grundsätzlich ist es so, dass politische Äußerungen im Ligabetrieb verbal oder non-verbal nicht gestattet sind", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz vor dem am Sonnabend beginnenden Finalturnier in München, bei dem auch die drei Nordvereine BG Göttingen, Baskets Oldenburg und Rasta Vechta an den Start gehen. "Für uns gilt wie im Fußball: Wir treiben Sport und es gibt keine politischen Äußerungen in jedwede Richtung, da öffnen wir nicht die Tür."

Unterstützung von Oldenburgs Schwethelm und Nowitzki

Gerade in der Basketball-Bundesliga sind viele Afroamerikaner beschäftigt, die das Thema beschäftigt. Oldenburgs Co-Kapitän Philipp Schwethelm sicherte ihnen Unterstützung zu. "Es ist traurig und schwer zu verstehen, dass das im Jahr 2020 immer noch ein Thema ist", schrieb er in einem Instagram-Post und forderte: "Lasst uns alle aktiv Stellung beziehen gegen Rassismus."

"Sich gegen Rassismus zu stellen, ist keine politische Äußerung, sondern eine Lebenseinstellung." Bayern Münchens Basketball-Geschäftsführer Marko Pesic

Der deutsche Superstar Dirk Nowitzki, der mit seiner Frau, die kenianische Wurzeln hat, und seinen drei Kindern in Dallas lebt, setzte bei Twitter einen sehr emotionalen Post ab, in dem er sein Mitgefühl und seine Unterstützung zum Ausdruck brachte - und auch Angst um die Zukunft seiner Kinder.

