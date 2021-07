Ramírez neuer Coach der Basketball Löwen Braunschweig Stand: 09.07.2021 10:04 Uhr Die Löwen Braunschweig aus der Basketball-Bundesliga haben einen neuen Trainer gefunden. Jesús Ramírez unterschrieb bei den Niedersachsen einen Zweijahresvertrag.

Der 41-Jährige wird damit Nachfolger von Pete Strobl, der die Löwen nach zwei Jahren in Richtung Gießen verlassen hat. Ramírez war von 2011 bis 2017 als Assistent beim Liga-Konkurrenten und EuroCup-Teilnehmer Ulm tätig und arbeitete in den vergangenen drei Spielzeiten als Headcoach in Ungarn und Polen.

"Jungwildhungrige" Ausrichtung der Löwen

"Ich kenne Jesús bereits aus Ulmer Zeiten. Er ist ein junger und motivierter Coach, der in Spanien eine sehr gute Ausbildung genossen und sich nicht nur während seiner Ulmer Zeit intensiv mit der Entwicklung junger Spieler beschäftigt hat", erklärte Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann. Ramírez passe gut zur "jungwildhungrigen" Ausrichtung der Löwen, die in der vergangenen Saison als Tabellenneunter die Play-offs knapp verpasst hatten.

Ramírez: "Wir passen gut zusammen"

"Ich habe von Karriere-Beginn an mit jungen Spielern und an deren Weiterentwicklung gearbeitet. Das ist Teil meiner Trainer-Identität. Die Löwen verfolgen mit ihrem eingeschlagenen Weg das gleiche Ziel, weshalb wir auch in sportlicher Hinsicht gut zusammenpassen", sagte Ramírez, der eine Rückkehr in die BBL "immer in meinem Kopf" hatte.

Er wolle sich in der Liga nun auch als Headcoach beweisen: "Jetzt habe ich die Chance dazu und ich bin davon überzeugt, dass die Löwen der richtige Standort für diesen Schritt sind."

