Sprint-Star André Greipel: Der "Gorilla" steigt vom Rad Stand: 29.09.2021 15:10 Uhr Beim Münsterland Giro wird Radsportler André Greipel am Sonntag seine Karriere beenden. Konkrete Pläne hat der zu den erfolgreichsten deutschen Sprintern zählende Routinier noch nicht.

Auch als Radsport-Rentner wird Greipel sein Rennrad nicht völlig vernachlässigen. "Rad fahren macht mir weiterhin großen Spaß und ich werde meine Pumpe auch weiter hier und da gut belasten", sagte der 39-Jährige. Bereits im Sommer hatte er erklärt, dass er dem Radsport in irgendeiner Art und Weise erhalten bleibe, nur nicht als Sportdirektor. Dann wäre er wieder viel unterwegs. "Ich möchte auch mal zu Hause bleiben."

Auf Klassiker Paris-Roubaix verzichtet

Das Karriereende in Münster hat der "Gorilla" genannte Greipel selbst gewählt, er verzichtete dafür auf eine Teilnahme beim Klassiker Paris-Roubaix. "Mit Münster verbindet mich sehr viel. Das Rennen ist nur ein Jahr jünger als meine eigene Karriere. In Roubaix kann so viel passieren, da weiß man ja nie, ob man das Ziel auch erreicht", sagte Greipel. Eine große Party in Münster ist aufgrund der Pandemie nicht geplant. "Das ist ein wenig traurig, es wird nicht dasselbe Rennen wie in der Vergangenheit. Aber das kann man gerade nicht ändern."

Keine Ambitionen, gewinnen zu müssen

Das Rennen im Münsterland (Sonntag, ab 13.30 Uhr im Livestream auf sportschau.de) hatte der - wie Jan Ullrich - in Rostock geborene Radsportler 2008 und 2014 gewonnen. Ob es zum Abschluss seiner Laufbahn erneut zum Sieg reicht? Dafür habe er keine Ambitionen, so Greipel. "Wenn es einen Sprint gibt, werde ich natürlich versuchen, mich einzumischen und es zu versuchen, aber ich habe diesen Druck nicht mehr und möchte einfach mein letztes Rennen als Profi genießen." Der gelernte Bürokaufmann und Vater zweier Töchter zeigte sich wieder mal als der stoische Mecklenburger, den sich Greipel bei allen Erfolgen und Höhenflügen bewahrt hat: "Ich fahre mein Rennen und will dann auch meine Ruhe haben. So bin ich halt."

Und er ist jemand, der sich auch außerhalb des Sports engagiert: Greipel setzt sich für die Erforschung der neurologischen Erkrankung Amyotrophe Lateralsklerose ein. ALS führt aufgrund eines Niedergangs von Nervenzellen zu einer Lähmung der Muskulatur.

Weitere Informationen Deutschland Tour: Greipel auf Abschiedstour in der Heimat Die in Stralsund gestartete Deutschland Tour führte den 39 Jahre alten Radprofi aus Rostock auf altbekannte Straßen. mehr

Greipel ist einer der erfolgreichsten Radsportler

Der bullige Sprinter zählt mit 158 Profisiegen zu den erfolgreichsten Radsportlern der Geschichte. Nur Eddy Merckx, Mario Cipollini, Rik van Looy und Roger de Vlaeminck fuhren mehr Erfolge ein als der heute bei Köln lebende Familienvater. Greipel gewann elf Etappen bei der Tour, sieben beim Giro d'Italia und vier bei der Vuelta in Spanien. Unvergessen sind die giftigen Duelle mit dem Briten Mark Cavendish.

Bald Treffen mit Ex-Konkurrent Kittel auf einen Kaffee

Zu seinen größten Konkurrenten zählte jahrelang auch Marcel Kittel, der bereits seit 2019 in "Radsport-Rente" ist. Kittel freut sich darauf, mit Greipel mal in Ruhe einen Kaffee zu trinken. "Ich glaube, so wie er es gemacht hat, ist es richtig. Das ist ein toller Mensch, ein toller Rennfahrer. Er hat einen guten Abschluss hinbekommen", sagte Kittel.

Nach Tony Martin verliert der deutsche Radsport mit Greipel ein weiteres Aushängeschild. Der 36 Jahre alte Martin hatte seine Laufbahn in der vergangenen Woche nach der WM-Goldmedaille im Mixed-Zeitfahren in Belgien beendet.

Weitere Informationen Der "Gorilla" hört auf - Radprofi Greipel beendet Karriere Das Finale der Tour de France auf den Pariser Champs-Élysées war sein letzter großer Auftritt. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 17.10.2021 | 23:35 Uhr