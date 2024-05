Prozess gegen Zverev: Verteidigung weist Vorwürfe zurück Stand: 31.05.2024 11:07 Uhr Bei den French Open in Paris spielt Alexander Zverev aktuell um seinen ersten Grand-Slam-Titel, in Berlin hat am Freitag parallel der Prozess gegen den Tennisstar aus Hamburg wegen des Vorwurfs der Körperverletzung begonnen.

Am ersten Prozesstag wies Zverevs Verteidiger Alfred Dierlamm die Anschuldigungen zurück und bezeichnete sie als frei erfunden. Die Anzeige der ehemaligen Freundin etwa eineinhalb Jahre nach dem angeblichen Vorfall im Mai 2020 stehe in engem Zusammenhang mit einem Streit um Sorgerecht und Unterhalt für die gemeinsame Tochter, sagte Dierlamm am Freitag im Amtsgericht Berlin-Tiergarten.

Sie habe so ihre Forderungen durchsetzen wollen. Der Verteidiger sagte, Fotos, Videos und Zeugenaussagen aus den Tagen nach dem angeblichen Angriff Zveres auf sie mit kurzzeitigem Würgen würden eindeutig belegen, dass keine Verletzungen sichtbar gewesen seien und das Paar sich bestens verstanden habe und gut gelaunt mit ihrer Mutter in Hamburg essen ging. "Es gab keinerlei Anzeichen von Disharmonie und Streit und keine Würgemale, und das zwei Tage nach dem angeblichen Vorfall."

An die Wand gedrückt und gewürgt?

Laut Anklage, die sich auf die Aussagen der Ex-Freundin stützt, soll Zverev sie im Mai 2020 nachts im Flur ihrer gemieteten Airbnb-Wohnung in Berlin bei einem Streit an die Wand gedrückt und gewürgt haben. Sie habe anschließend unter Atemnot gelitten und heftige Schmerzen gehabt, sagte der Staatsanwalt. Schmerzen und Schluckbeschwerden hätten mehrere Tage angehalten. Die frühere Freundin des Hamburgers tritt in dem Prozess als Nebenklägerin auf.

Zverev-Einspruch gegen 450.000-Euro-Strafbefehl

Ein sogenannter Strafbefehl war ohne Prozess gegen Zverev verhängt worden, wonach er eine Geldstrafe von 450.000 Euro (90 Tagessätze zu je 5.000 Euro) wegen Körperverletzung zahlen sollte. Dagegen legte er Einspruch ein. Deshalb kommt es nun zum Prozess vor dem Amtsgericht. Bis zum 19. Juli sind zehn Verhandlungstage angesetzt. Zverev, der derzeit bei den French Open seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen will, muss selbst nicht vor Gericht erscheinen.

