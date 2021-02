Pokalsieg! Siebter Streich für den SSC Schwerin Stand: 28.02.2021 16:09 Uhr Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben zum siebten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Pokalsieg errungen. Im Finale am Sonntag in Mannheim schlugen die Mecklenburgerinnen den SC Potsdam überraschend glatt mit 3:0 (25:19, 25:13, 25:18).

Als die Postdamerinnen den ersten Matchball ins Netz schlugen, warf sich SSC-Coach Felix Koslowski zu Boden, fiel dann seinen Co-Trainern in die Arme, während das Schweriner Team auf dem Feld tanzte. Die Freude der Mecklenburgerinnen über den Pokalsieg war auch ohne Zuschauer in der Halle in Mannheim riesengroß.

Koslowski: "Ich bin total stolz"

"Ich freue mich so sehr für diese Mannschaft und Gruppe", sagte Trainer Felix Koslowski bei "Sport1". "Ich bin total stolz. Wir sind in dieser Saison schon durch schwere Zeiten gegangen, mit Corona-Quarantäne und Verletzungen." Sein Team musste sich in den vergangenen Monaten wegen Covid-19-Erkrankungen innerhalb der Mannschaft bereits zwei Mal in häusliche Isolation begeben.

Schwerin hatte im Halbfinale den Titelverteidiger und aktuellen Bundesliga-Tabellenführer Dresdner SC (3:1) ausgeschaltet und im Endspiel gegen Potsdam, das zum ersten Mal im Finale stand, einen souveränen Auftritt hingelegt. Die vergangenen vier Duelle beider Mannschaften in der Bundesliga waren jeweils über fünf Sätze gegangen und hatten einen engeren Spielverlauf vermuten lassen. Zuletzt hatte der zwölfmalige deutsche Meister aus Mecklenburg-Vorpommern 2019 den Pokalsieg gefeiert.

