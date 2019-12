Stand: 10.12.2019 16:37 Uhr

Pokal-Gipfel: SSC Schwerin mit Mut nach Stuttgart

Sebastian Kühner meinte es nicht gut mit den Volleyball-Frauen des SSC Schwerin. Die "Losfee" von den Berlin Volleys bescherte dem Titelverteidiger im DVV-Pokal bei der Halbfinal-Auslosung die größte denkbare Herausforderung: ein Gastspiel beim amtierenden Meister und derzeitigen Tabellenführer MTV Stuttgart, der seit Jahren der große Rivale der Mecklenburgerinnen im Kampf um Trophäen ist. Vom "vorweggenommen Endspiel" war schnell die Rede - und das steigt am Mittwoch (18.10 Uhr). Der Gewinner zieht in das Endspiel am 16. Februar in Mannheim ein und ist dort in jedem Fall der Favorit. Im anderen Semifinale empfängt der Tabellensechste der Bundesliga, der Dresdner SC, das Schlusslicht VfB Suhl.

Hanke: "Natürlich nicht unser Wunschlos"

SSC-Kapitänin Denise Hanke verhehlte nicht, dass sie es gerne etwas leichter gehabt hätte, nachdem schon der Weg zuvor mit einem Achtelfinale gegen Angstgegner VC Wiesbaden (3:0) und dem Viertelfinale beim Tabellendritten SC Potsdam (3:1) herausfordernd gewesen war. "Stuttgart, und dann noch auswärts, das ist natürlich nicht unser Wunschlos", sagte sie der "Schweriner Volkszeitung".

Ihr Trainer Felix Koslowski demonstrierte vor dem Aufeinandertreffen der beiden besten deutschen Teams im Frauen-Volleyball Gelassenheit. "Jetzt ist es, wie es ist. Außerdem: Wer den Pokal will - und das möchten wir schon gern - der muss sie alle packen", sagte der 35-Jährige. Als gutes Omen wird der Ausgang des Supercups gedeutet: Schwerin setzte sich in Hannover mit 3:1 gegen Stuttgart durch und verteidigte den Titel zum dritten Mal hintereinander.

Schwerin mit negativer Pokalbilanz gegen Stuttgart

Für die SSC-Frauen gilt es, in der baden-württembergischen Landeshauptstadt einen Bann zu brechen.

Videos 02:41 Nordmagazin Volleyball: Schwerin zieht ins Halbfinale ein Nordmagazin Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin ziehen nach dem Sieg gegen den SC Potsdam in das Pokal-Halbfinale ein. Die Mecklenburgerinnen konnten das Spiel im vierten Satz für sich entscheiden. Video (02:41 min)

Im DVV-Pokal ist Schwerin dort bislang noch nie ein Sieg gelungen. Insgesamt ist die Bilanz aus Sicht der Norddeutschen leicht negativ: Die Teams trafen in den vergangenen acht Jahren in diesem Wettbewerb fünfmal aufeinander, dreimal gewann Stuttgart, zweimal der SSC. Für Letzteren ist der Pokalkracher beim MTV, hinter dem wieder die Fans als "Blaue Wand" stehen werden, der Auftakt zu einer Topspielserie. Am kommenden Sonnabend (19 Uhr) ist in der Bundesliga Potsdam zu Gast, eine Woche später geht es für den Tabellenzweiten aus dem Norden der Republik erneut nach Stuttgart. Dann folgt das nächste Gipfeltreffen im Talkessel, dann um Punkte für den Gewinn der Meisterschaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 11.12.2019 | 23:03 Uhr