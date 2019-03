Stand: 20.03.2019 14:37 Uhr

Paralympic Media Award für NDR Reporter Cassalette

Große Ehre für NDR Reporter Moritz Cassalette: Der Hörfunk-Journalist ist mit dem German Paralympic Media Award in der Kategorie Audio ausgezeichnet worden. Geehrt wurde sein Radio-Beitrag "Let the games begin" von der Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang. Gesendet wurde das Stück unter anderem im Kurier von NDR 2.

"Lässt in den olympischen Spirit eintauchen"

"Moritz Cassalette kreiert für die Zuhörerinnen und Zuhörer farbenfrohe und anschauliche Bilder im Kopf", begründete die Jury ihre Wahl. "Durch viele Originaltöne und Beispiele für Inklusion lässt er Millionen Radiohörerinnen und -hörer in den olympischen Spirit mit all seinen Emotionen eintauchen."

Paralympics: Let the games begin NDR 2 - NDR 2 Sport - 09.03.2018 17:00 Uhr Autor/in: Cassalette, Moritz NDR Hörfunk-Reporter Moritz Cassalette hat für seinen Bericht von der Eröffnungsfeier der Paralympics 2018 den German Paralympic Media Award erhalten. Hier sein Beitrag.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 20.03.2019 | 14:25 Uhr