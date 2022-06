Para-Schwimmerin Tanja Scholz holt bei WM-Debüt dritte Medaille Stand: 15.06.2022 21:43 Uhr Weltmeisterschafts-Debütantin Tanja Scholz sorgt bei den Titelkämpfen der Para-Schwimmer im portugiesischen Funchal weiter für Furore. Bei ihrem dritten Start gewann die Elmshornerin ihre dritte Medaille - diesmal Silber über 50 Meter Rücken.

Die 37-Jährige schlug am Mittwochabend in 51,01 Sekunden im Ziel an und durfte sich neben Edelmetall auch noch über eine persönliche Bestleistung freuen. "Krass! Das war meine erste Medaille im Rückenschwimmen überhaupt", sagte die Schwimmerin vom PSV Union Neumünster. Den Sieg im Rennen der Klasse S4 holte sich die Griechin Alexandra Stamatopoulou. Dritte wurde Kat Swanepoel (Südafrika), mit der sich Scholz ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Rang zwei geliefert hatte.

Mit Weltrekord zu Gold über 100 Meter Freistil

Die Elmshornerin hatte am Dienstag über 100 Meter Freistil in der Startklasse S4 sensationell Gold geholt und dabei in 1:20,70 Minuten einen WM-Rekord aufgestellt. Lediglich 26 Minuten nach dem Triumph stand für sie bereits das Finale über 150 Meter Lagen (SM3) an. Dort schwamm sie in 3:14,35 Minuten zu Silber und stellte einen deutschen Rekord auf. "Ich bin momentan richtig in Form", sagte Scholz, die von der dreimaligen Paralympics-Siegerin Kirsten Bruhn trainiert wird. Dieses Statement unterstrich die 37-Jährige am Tag darauf mit Silber über 50 Meter Rücken eindrucksvoll.

Scholz seit Reitunfall vor zwei Jahren querschnittsgelähmt

Es muss nicht die letzte Medaille für die Schleswig-Holsteinerin in Portugal gewesen sein. Bereits am Donnerstag hat sie die Chance auf das nächste Edelmetall. Ihre Leistungen in Funchal sind auch deshalb so bemerkenswert, weil Scholz erst im vergangenen Februar ihr erstes internationales Rennen bestritt. Die Elmshornerin erlitt im Juni 2020 bei einem Reitunfall einen inkompletten Querschnitt und sitzt seitdem im Rollstuhl. Ihre Beine kann sie gar nicht bewegen, den linken Arm nur sehr eingeschränkt.

"Vor einem Jahr habe ich gedacht, dass ich das alles nach dem Unfall nicht schaffe und es mich alles überfordert. Ich habe gedacht: Ich werde so nie Leben können. Dann kam Kirsten in mein Leben und damit auch wieder das Schwimmen. Und seitdem geht es steil bergauf", sagte Scholz dem NDR und dankte damit Trainerin Bruhn für die große Unterstützung.

