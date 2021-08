Olympiasieger Maher startet beim Springreitturnier in Klein Flottbek Stand: 11.08.2021 10:30 Uhr Springreit-Olympiasieger Ben Maher hat für das Reitturnier Ende August in Hamburg-Klein Flottbek gemeldet. Neben dem Briten sind laut Organisatoren zahlreiche weitere Reiterinnen und Reiter am Start, die auch in Tokio dabei waren.

Höhepunkte des Turniers vom 26. bis 29. August sind das mit 300.000 Euro dotierte Springen der Millionenserie Global Champions Tour am und das mit 100.000 Euro ausgeschriebene Championat. Welche Springreiter vom Team-Olympiasieger Schweden an den Start gehen, stehe noch nicht fest, sagte Turnierchef Volker Wulff. Bereits zugesagt hat Laura Kraut, die in Tokio mit dem US-Team Silber gewonnen hatte.

Hygienekonzept mit Uni Manchester entwickelt

Für das Turnier wurde ein Hygiene- und Sicherheitskonzept in Zusammenarbeit mit der Universität Manchester entwickelt. Es sieht vor, dass statt täglich bis etwa 20.000 Zuschauer wie sonst beim Derby nur 5.500 Besucher plus 600 VIPs auf das sechs Hektar große Gelände dürfen. Auf die 4.000 Menschen fassende Tribüne können nur bis zu 1.800 Zuschauer.

Kartenverkauf läuft bislang schleppend

Der Etat für die Veranstaltung beträgt etwa zwei Millionen Euro und liegt damit deutlich unter dem für ein Derby-Turnier (etwa 3,5 Millionen Euro). Der Kartenvorverkauf läuft bislang nur langsam an, räumte Wulff ein. "Man merkt die Verunsicherung in der Bevölkerung", sagte er. "Es ist noch eine Phase, in der man sich an das Normale wieder gewöhnen muss."

Das Deutsche Spring- und Dressur-Derby war wegen der Corona-Pandemie zuletzt zweimal abgesagt worden. Nach zweijähriger Zwangspause soll das traditionsreiche Reitturnier vom 22. bis 29. Mai 2022 erstmals wieder in gewohnter Form stattfinden.

Weitere Informationen Reiten: Klein Flottbek ohne Derby, aber mit Global Champions Tour Das Deutsche Spring- und Dressur-Derby wird auf 2022 verschoben. Die Global Champions Tour gastiert aber im August in Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 11.08.2021 | 09:25 Uhr