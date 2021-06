Olympia-Einkleidung: "Cooles Erlebnis" und "Ansporn" Stand: 18.06.2021 13:27 Uhr Am Olympia-Stützpunkt Hamburg/Schleswig-Holstein hat am Freitag die offizielle Sportler-Einkleidung stattgefunden. Für Beachvolleyballer Clemens Wickler ein "cooles Erlebnis", bei dem er erstmals eine "positive Anspannung" spürte.

"Die Sachen sind überragend, ich bin richtig stolz, sie zu tragen", sagte der Starnberger, der seit 2018 mit dem Hamburger Julius Thole für den Eimsbütteler TV startet: "Jetzt kann Olympia kommen. Ich habe richtig Bock." Auch wenn es seine erste Olympia-Teilnahme sei, wisse er, dass die Spiele in der japanischen Hauptstadt Corona-bedingt "ganz anders als sonst" werden. Dennoch: "Es ist ein riesiges und einmaliges Erlebnis. Das kann nur gut werden."

"Wir haben unseren Kleiderschrank wahrscheinlich verdoppelt." ETV-Beachvolleyballer Julius Thole

Partner Thole wird in Tokio neben den Zuschauern vor allem Familie und Freunde, "die nicht vor Ort sein können", vermissen. Auch sportlich blickt er den Wettbewerben mit gemischten Gefühlen entgegen. Nach einer von Verletzungen geprägten "Seuchensaison" sei das Leistungsvermögen schwer einzuschätzen: Wickler hatte eine Blinddarm-Operation gestoppt, Thole kuriert derzeit einen Bänderriss aus - zum Termin in Hamburg war der 24-Jährige mit bandagiertem Fuß erschienen. Der Heilungsprozess verlaufe aber gut, so Thole. Unmittelbar vor der Abreise nach Japan (18. Juli) plant das Hamburger Duo noch einen Start bei einem Turnier in der Schweiz.

HSV-Sprinter Ansah und Ansah-Peprah müssen noch warten

Während Thole/Wickler ihr Olympia-Ticket bereits sicher haben, müssen die HSV-Sprinter Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah noch zittern. Die Einzel-Nominierung sei "ziemlich weit weg", räumte Ansah-Preprah ein, das Ziel sei nun ein Start in der Staffel. Entscheidend werde das Leichtathletik-Meeting am Sonnabend in Regensburg: "Da müssen wir eine gute Performance hinlegen und den Bundestrainer überzeugen."

Einkleidung als "Ansporn"

Bei der Team-EM Ende Mai durfte das HSV-Duo gemeinsam ran und holte den Titel. Auch bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig eine Woche später überzeugten Ansah (Sieg über 200 Meter) und Ansah-Peprah (Zweiter über 100 Meter). Dennoch: Das, was die beiden Sprinter am Freitag in Hamburg überstreiften, war vorerst nur ein olympischer Vorgeschmack, behalten durften sie die Kleidung nicht. "Wenn wir nominiert werden, kriegen wie die Sachen mit der Post", sagte Ansah - das sei der "Ansporn, noch einmal alles zu geben, um so einen Koffer zu bekommen".

