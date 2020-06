Stand: 10.06.2020 18:14 Uhr

Oldenburg schlägt Göttingen bei BBL-Turnier

Die Baskets Oldenburg sind beim Finalturnier der Basketball-Bundesliga (BBL) in München ihrer Favoritenrolle im Niedersachsen-Duell mit der BG Göttingen gerecht geworden. Der deutsche Meister von 2009 schlug die "Veilchen" am Mittwochabend mit 80:62 (44:39) und feierte damit in seinem zweiten Spiel der Gruppe A den ersten Erfolg. Zum Auftakt hatten die "Donnervögel" überraschend deutlich 66:85 gegen Ulm verloren, während die BG mit einem 89:78-Sieg gegen Crailsheim hatte aufhorchen lassen.

Oldenburg gelang somit auch die Revanche für die bittere 87:104-Niederlage bei Göttingen in der wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochenen BBL-Hauptrunde.

"Veilchen" nur zwei Viertel lang ebenbürtig

Die ohne ihren angeschlagenen Topspieler Alex Ruoff (Rückenbeschwerden) angetretenen "Veilchen" nahmen den Schwung aus ihrer Auftakt-Begegnung mit in das Spiel gegen die individuell überlegenen Oldenburger. Im ersten Abschnitt war das Team von Coach Johan Roijakkers dem Nordrivalen nahezu ebenbürtig. Ein paar Unachtsamkeiten in der Defensive waren schließlich ausschlaggebend dafür, dass die Baskets nach 20 Minuten mit fünf Punkten führten. Nach der Pause konnten sich die "Donnervögel" um die überragenden Rasid Mahalbasic, Rickey Paulding und Nathan Boothe dann etwas absetzen. Das dritte Viertel entschied das Team von Coach Mladen Drijencic mit 20:13 für sich.

Center Mahalbasic überragt

Baskets Oldenburg - BG Göttingen 80:62 (44:39) Punkte Baskets Oldenburg: Mahalbasic 22, Paulding 15, Boothe 14, Hobbs 9, Amaize 8, Larson 7, Schwethelm 3, Keßen 2

BG Göttingen: Allen 16, D. Kramer 12, Lockhart 11, Hundt 10, Andric 4, Williams 4, Mönninghoff 3, Kok 2

Damit war die Vorentscheidung bereits gefallen. Im Schlussabschnitt ging die BG zwar mit 3:0 in Führung, hernach hatte der Außenseiter aber nicht mehr viel zuzusetzen und unterlag schließlich deutlich. Erfolgreichster Werfer der Partie war Oldenburgs Center Mahalbasic mit 22 Punkten. Für Göttingen traf Forward Terry Allen am häufigsten (16 Zähler).

